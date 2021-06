Pas spasio ženu koja je htjela da se ubije

Pas kao terapeut, odigrao je značajnu ulogu u spašavanju žene koja je razmišljala da sebi oduzme život na jednom mostu u Velikoj Britaniji.

Iako mu to nije u opisu posla, trogodišnjeg Digbija su vatrogasci doveli na most blizu Eksetera, Ujedinjeno Kraljevstvo, gdje su pokušavali spriječiti ženu da ne počini samoubistvo.

Navodno su policijski pregovarači pokušavali smiriti ženu, no nisu napredovali. Jedan od vatrogasaca je predložio da joj dovedu Digbija, kojem je i inače uloga da smiri traumatizovane ljude.

Žena na mostu se nasmiješila čim je vidjela Digbija, okrenula je glavu, nakon čega su vatrogasci počeli pričati s njom o Digbiju i njegovom poslu. Žena je ubrzo pitala može li prići Digbiju ako se makne s mosta, što su hitne službe rado prihvatile.

Ovu priču je na Twitteru podijelila služba u kojoj Digbi radi, koji je dobio na hiljade pohvalnih komentara. Nadamo se da će Digbi još dugo spašavati ljude i svakodnevno biti nagrađivan.

Digbi obično pomaže vatrogascima na terapijskim seansama, piše "CNN".

Hero dog Digby The therapy dog helped a young woman who was thinking of taking her own life. On #BBCBreakfast handler Matt Goodman explains what happened ⤵️https://t.co/kHtV9OM29h pic.twitter.com/IdQn5U4XKP