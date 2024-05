Pas ukrao bakinu protezu i prošetao "novi osmijeh" (VIDEO)

Lola je sa svojim ljubimcem provela vikend kod bake, a pas je jedva dočekao da istraži kuću u kojoj se nalaze.

Vlasnica se šokirala kad je vidjela što je znatiželjni pas imena Mailo iskopao u bakinim stvarima.

Kad je pas ušetao u sobu, vlasnica je primijetila da je na njemu nešto drugačije nego inače. Pas je, naime, ukrao bakinu zubnu protezu.

"Ovo je Mailo, slatki pas koji ne voli ništa više nego donositi radost i smijeh svojoj porodici, a prije nekoliko dana Mailo je pronašao novi način da izmami osmijeh svojoj porodici, tako što je i sam 'preuzeo' novi osmijeh", rekla je vlasnica za The Dodo.

"Bila sam jako iznenađena kada sam to vidjela. Jako me nasmijao. Bio je to u najmanju ruku neobičan prizor", dodaje vlasnica. I baka se, kaže, smijala.

"Svi u kući su se puno smijali. Bilo je neočekivano", kaže Lola.

