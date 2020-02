Pasmine koje su prije 100 godina bile drugačije

Popularne pasmine nekada nisu izgledale kao danas. Onoga trena kada su se ljudi umiješali u uzgoj i počeli mijenjati pasminu po svojim željama, došlo je do velikih promjena.

Bull terijer je jedna od pasmina koja je prije 100 godina izgledala potpuno drugačije. Dok su uzgajivači uvjereni da "rade" bolju i kvalitetniju pasminu, ono što stoji iza čitave priče je daleko od istine. Zbog nepravilnog uzgoja i velikih promjena u izgledu, današnji bull terijeri većinom pate od problema sa zubima.

Razlog je što imaju previše zuba u njihovoj povećanoj lubanji. Nepravilan uzgoj je i jedan od uzroka mentalnih problema. Ovi psi naučeni su loviti svoj rep, a današnja pasmina ga nema što im može izazvati frustraciju te time čak i izazvati agresivno ponašanje.

Zatim slijede jako popularni njemački ovčari koji su 1850. godine smatrani srednje velikim psima s prosječnom težinom od 25 kg. Danas njemački ovčari pripadaju skupini velikih pasa, a tokom godina ova pasmina postala je potpuno iskrivljena.

Današnji njemački ovčari su u prosjeku teži 13 kilograma od njihovih predaka, imaju spuštena leđa, što donosi puno problema s kralježnicom te zadnjim nogama i kukovima.

Mopsovi takođe spadaju u pasmine koje su unazad 100 godina doživjele drastične promjene koje im nisu nimalo pomogle. Ova pasmina prošla je previše genetskih modifikacija kako bi postali popularniji i privlačniji.

No ono što se zapravo dobilo jesu psi koji imaju probleme s visokim krvnim pritiskom, probleme sa srcem, poteškoće s disanjem, probleme sa zubima i sklonost dermatitisu. Njihov zavijen rep je genetski modifikovan što im s vremenom može jako naštetiti te ih čak i napraviti paralizovanim.

Još jedna jako popularna pasmina su bokseri čija je njuška sama po sebi od početka bila "spljoštena", no uzgajivači su htjeli da bude još kraća i manja. Naravno, to je dovelo do puno problema kao što su poteškoće s kontrolisanjem tjelesne temperature te spadaju u skupinu pasa koji imaju najveći rizik za razvijanje raka.

Perzijski hrtovi - Saluki takođe su jedna u nizu pasmina koja je doživjela puno promjena u zadnjih 100 godina. Današnja pasmina ima jako duge noge, malenu glavu i dugo tijelo, a posljedica ovakvih promjena su česti srčani problemi.

Nama su jazavčari preslatki maleni duguljasti psi, no i oni su jedni od onih koji nisu ovako izgledali. Nekada su imali vrat i noge koji su bili u skladu s tijelom, dok danas jedva drže svoje tijelo iznad zemlje. Ovakav izgled je možda privlačniji ljudima, no kao i kod ostalih pasmina postoje posljedice.

Današnji jazavčari su skloni problemima s očima i kralježnicom, koji mogu dovesti do paralize.

Vesti, tj. zapadnoškotski bijeli terijer je još jedna pasmina koja je promijenjena na lošije. Ovi psi su nekada bili pravi lovci, atletskog izgleda i visoke energije s odličnim instinktom. Iako je današnji vesti privržen i društven pas, njegovi instinkti su nestali.

Nažalost, i bradati koli prošao je mnogobrojne genetske modifikacije. Ovi psi nikada nisu imali dugu dlaku koja je sezala sve do poda, no danas su privlačni baš zbog te prekrasne dlake.

Od pasmine koja nije trebala puno njege današnji bradati koliji sada pripadaju u skupinu zahtjevnih pasa za održavanje, a uz razne promjene uslijedile su i brojne posljedice te su danas izuzetno skloni kožnim alergijama.

Veliki div bernardinac nekada davno bio je izuzetno koristan pas, pogotovo u potrazi za nestalim ljudima u planinama. Oko vrata su nosili bačvice napunjene toplom tečnosti za ljude u nevolji.

Danas je ova pasmina puno veća od svojih predaka te zbog svoje veličine ne može više biti toliko korisna. Ova pasmina zbog svoje veličine i današnjeg izgleda sklona je upalama očiju, problemima s kralježnicom, pregrijavanju i hemofiliji. Sve ove promjene su i razlog zašto ova pasmina slini više od ostalih.

Prije puno godina baseti nisu imali tako kratke noge, bili su niski, ali ni približno današnjem izgledu. Njihove uši nisu bile toliko dugačke i došlo je do velikih promjena u izgledu očiju. Zbog svih ovih promjena ovi psi imaju previše kože zbog koje su skloni razvijanju dermatitisa, problemima s očima i kralježnicom.

Jedna pasmina koja je prošla izuzetno puno promjena su i engleski buldozi. Promjene koje je ova pasmina prošla su sve samo ne dobre. Ovu pasminu htjeli su napraviti većom i izgledom opasnijom, ali zbog tih promjena čitava pasmina pati te je sada poznata kao najbolesnija. Njihov životni vijek skratio se skoro za duplo i skloni su razviti bilo koju bolest, piše Index.hr.