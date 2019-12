"Pauk osvetnik" otkriven u Meksiku

​Naučnici su otkrili novu vrstu pauka sa vrlo moćnim otrovom. Jednim ugrizom može da izazove velike probleme na koži čovjeka.

Uprkos tome što se smatra da ovaj pauk nije smrtonosan, njegov ujed može uzrokovati pojavu lezija po velikoj površini kože.

Pauk koji je nazvan Loxosceles tenochtitlan je otkriven u Meksiku, i utvrđeno je da živi u namještaju i u proizvodima od tekstila.

Za otkriće su zaslužni istraživači sa Nacionalnog autonomnog univerziteta u Meksiku u mjestu Tlaksala. Tim je predvodio biolog i univerzitetski profesor Alehandro Valdez-Mondragon, prenosi RTS.

Detaljnom analizom zglavkara, utvrđeno je da ovaj pauk potiče iz Meksičke doline na Meksičkoj visoravni. Dokazano je i da je jedinstvena vrsta, pošto su naučnici ranije mislili da ovaj pauk pripada već poznatoj vrsti zglavkara.

Poisonous spider that lurks in clothes and furniture with toxic venom that ROTS human flesh is discovered https://t.co/MJQX1cQYx0