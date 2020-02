Pet namirnica koje možete jesti zajedno s vašim psom

Vaš pas se može osjećati kao član vaše porodice, ali to ne znači da može jesti istu hranu koju jedu ljudi.

Zbog drugačijeg metabolizma određenu hranu ne mogu probaviti, ali postoji i ona koja je i za njih jednako korisna i hranjiva.

Prije nego odlučite u pseću prehranu uvrstiti drugačije namirnice trebate se savjetovati s veterinarom o svim rizicima i posljedicama koje proizilaze iz toga. Dakle, bitno je ukloniti sumnju je li vaš pas sklon obolijevanju od dijabetesa ili debljanju.

Postoje određene rase pasa koji su posebno osjetljive na promjene u prehrani i namirnice tako da je to nešto što bi vam trebala biti vodilja ako odlučite da ga ponekad počastite određenim namirnicama.

Namirnice koje su zdrave za ljude s druge strane mogu biti štetne za pse i trebali bi ih izbjegavati prije svega zbog toga što mogu znatno oštetiti pseću jetru i bubrege.

Osim navedenih, postoji i niz drugih zdravstvenih problema koje nikako ne smijete zanemariti ako se odlučite na uvođenje određenih novosti u prehrani vašeg psa.

U nastavku vam donosimo spisak namirnica koje konzumiraju ljudi, a nisu štetne za pse.

Jabuke

Jabuke imaju puno važnih vitamina koji su dobri za pse, uključujući vitamine A i C. Jabuke su takođe dobar izvor vlakana koji pomažu u reguliranju pseće probave. Ipak, trebate obratiti pažnju na to da ne dajete svom ljubimcu trule jabuke jer može doći do trovanja alkoholom.

Bijela riža

Jednostavno skuhana bijela riža može biti dobra opcija za vašeg psa ako ima problem s "uznemirenim stomakom". Ona će mu pomoći u regulaciji probave i stolice.

Bijela riža može izazvati povišen šećer u krvi tako da psi s dijabetesom ovu namirnicu smiju konzumirati samo u malim količinama.

Mliječni proizvodi

Mliječni proizvodi poput mlijeka, sira i jogurta su sigurni za pse, ali u malim količinama jer prekomjerno konzumiranje ovih namirnica može izazvati probavne probleme.

Razlog je u tome što psi imaju nizak nivo tolerancije na laktozu. Ipak, psi kod kojih je uspostavljena dijagnoza intolerancije na laktozu ne bi nikako trebali jesti mliječne proizvode. Simptomi na osnovu kojih možete prepoznati intoleranciju na laktozu su dijareja ili povraćanje.

Riba

Losos, kozice i tunjevina su ribe koje psi sa sigurnošću mogu konzumirati jer su dobar izvor proteina. Losos i tunjevina su takođe bogati Omega 3 mastima što pogoduje razvijanju imunološkog sistema, te poboljšava krzno i zdravlje kože.

I B vitamin koji se nalazi u kozicama takođe može pomoći u regulaciji probave kod pasa te poboljšati cirkulaciju krvi.

Piletina

Čista skuhana piletina bez začina je dobra opcija ako vaš pas ima probavnih problema.

Borovnice

Borovnice su sigurne za pse jer su bogate vlaknima i antioksidantima. Istraživanja iz 2012. godine su pokazala da antioksidanti poboljšavaju zdravstvene probleme kod starijih pasa.

(Wall.hr)