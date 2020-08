Pet rasa najmanjih pasa na svijetu, možete ih nositi svuda sa sobom

Mali psi postali su itekako popularan izbor za kućne ljubimce i to ne bez razloga. Možemo da ih smjestimo u krilo i da ih nosimo svuda sa sobom, a ujedno su i neodoljivo preslatki.

Ovo je pet najmanjih rasa pasa na svijetu koje možete bez problema da držite i u kući i u stanu. I imajte u vidu da, poput velikih pasa, i mali zahtijevaju puno pažnje i njege.

Čivava

Najprepoznatljiviji mali pas, čest ljubimac imućnih pojedinaca. Čivava ima specifičan karakter, a teži između 0,5 i 2,5 kilograma. Ime joj potiče od meksičkog grada Čivava. Iako je tako minijaturan, odan je vlasniku, a ume da bude i zaštitnički nastrojen, te ponekad pretjerano lajav. Čivava je vjeran prijatelj, srdačan i prepun ljubavi za gazdu.

Pomeranac

Nježan, blag i sladak, no ponekad može biti jako bučan. Prilično dobro se slaže sa djecom, no, pretežno onda kada ih djeca imaju od štenećeg doba. Teži do 4 kilograma i ima mekanu, pufnastu dlaku. Pas je lojalan vlasniku i ponaša se kao čuvar.

Image by Сергей Корчанов from Pixabay

Mops

Pas koji liči na igračku, ima spljošteno lice i njušku, pun je nabora i rep mu je uvijen. Jedan je od najsimpatičnijih rasa, harizmatičnog je karaktera, prijateljski nastrojen i pomalo smiješan. Ima lijepu, sjajnu dlaku koja može biti različite boje, i mišićavo, malo tijelo, što ga čini jedinstvenim. Mana mu je što, zbog kratke njuške, hrče i zvižduće, pa pripremite čepove za uši, ukoliko želite da spavate u istoj prostoriji sa njim.

Image by Free-Photos from Pixabay

Jorkširski terijer

Jedan od najmanjih pasa na svijetu, ali i najslađih. Lako se uklapa u svako domaćinstvo i odličan je pas čuvar, pouzdan i brižan. Maksimalna kilaža ovog psa je 3,2 kg. Potrebno mu je puno šetnje, iako, zbog sićušnih nogu, to možda tako ne izgleda.

Image by Josch13 from Pixabay

Patuljasta pudla

Najmanji pas na listi i lojalan je vlasniku, a postoji u više različitih boja. Prvobitno je uzgajana kao pas plivač, a danas je poslušna rasa psa, vešta u različitim psećim disciplinama, kao pas tragač ili pas čuvar stada.

Image by Rebecca Schönbrodt-Rühl from Pixabay

