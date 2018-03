Pingvini pronašli kameru i "snimili" kratak selfi video

Par radoznalih pingvina "pozirao" je za selfi na mjestu kolonije Oster na Antarktiku, a vijest o zanimljivom događaju objavila je Australijska antarktička divizija.

Dva carska pingvina uspjela su da naprave kratak snimak nakon što su naišla na kameru koju je član ekspedicije Edi Golt ostavio na ledu blizu kolonije ovih "ledenih ptica".

Iako u pitanju nije pravi selfi jer je kamera već snimala, komični video-snimak od 34 sekunde odmah je osvojio internet.

This Gentoo #Penguin just ate our @GoPro. #Antarctica pic.twitter.com/C3WiODL43O