Plava pčela nije izumrla

Naučnici s Floride ponovno su uočili rijetku plavu pčelu koja je zadnji put viđena prije četiri godine i za koju se smatralo da je vjerovatno izumrla.

"Mislio sam da je nećemo više naći, tako da sam bio jako uzbuđen kada smo je vidjeli", rekao je entomolog Čejs Kimel sa Univerziteta Florida, koji je pronašao pčelu.

Kimel je opazio ovog predstavnika rijetke vrste kada su on i kolega ugrađivali stanište za pčele na grebenu "Lake Wales".

"Primijetili smo sjajnu plavu pčelu kako hvata cvijet i trlja glavu o njegov gornji dio dva ili tri puta prije nego što prelazi na drugi cvijet", rekao je Kimel za CNN, prenosi portal Index.

"Čitali smo o tom jedinstvenom ponašanju, ali nismo očekivali da ćemo to i vidjeti", dodao je.

Iako pronalazak ove pčele ukazuje na to da je ona još prisutna i da nije izumrla, ipak se malo zna o ponašanju ove vrste, biologiji i uslovima staništa.

Kimel i njegov saradnik Džaret Daniels trenutno rade na dvogodišnjem istraživačkom projektu kako bi utvrdili trenutnu populaciju te vrste, njene navike i metode hranjenja.

