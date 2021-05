Porodica Obama ostala bez najvjernijeg prijatelja - psa Boa

Bivši predsjednik SAD Barak Obama ostao je bez najvernijeg prijatelja - psa Boa, koji je preminuo u subotu od kancera, saopštila je porodica na društvenim mrežama.

Informaciju o smrti psa Boa su podijelili Obama i njegova žena Mišel na Instagramu, napisavši da je "pravi i lojalan prijatelj", prenio je AP.

"On je tolerisao svu gužvu koja ide sa životom u Bijeloj kući. Umio je jako da zalaje, ali ne i da ujeda, volio je da skače u bazen ljeti, volio je da se igra sa djecom, živeo je za mrvice oko trpeze i imao je sjajnu dlaku", poručio je Barak Obama.

Bo je bio portugalski vodeni pas, a Obama ga je dobio na poklon od pokojnog senatora Edvarda Kenedija 2008. godine.

Još jedan pas, Sani, se priključio porodici u avgustu 2013. godine.

Today our family lost a true friend and loyal companion. For more than a decade, Bo was a constant, gentle presence in our lives—happy to see us on our good days, our bad days, and everyday in between. pic.twitter.com/qKMNojiu9V