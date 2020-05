Posljednji snimak tasmanijske zvijeri

Tasmanijski tigar ili tilacin nestao je sredinom 20. vijeka i malo se živih ljudi može pohvaliti da ga je lično vidjelo. Međutim, snimak koji je nedavno objavio Nacionalni arhiv za kinematografiju i zvuk Australije omogućava nam da vidimo posljednjeg člana ove fascinantne vrste.

Video prikazuje Bendžamina, posljednjeg poznatog tasmanijskog tigra, koji je doživio tragičnu smrt 1936. godine: umro je od hipotermije u zoološkom vrtu Beaumaris u gradu Hobart u Australiji.

​Snimak koji traje 21 sekund snimio je 1935. godine reditelj Sidi Kuk za putopisni dokumentarac pod nazivom "Tasmanija, zemlja čuda". Nažalost, postoji samo nekoliko odlomaka iz ovog videa, piše portal "Sajens alert".

Snimak je 85 godina bio u skladištu, sve dok Australijska nacionalna arhiva filma i zvuka nije odlučila da ga digitalizuje u 4K kvalitetu. U videu pripovjedač objašnjava da je i u to vrijeme ova vrsta bila "rijetka" i da ih je čovjek potjerao iz njihovog prirodnog staništa.

Tilacin je bio mesožder, nastao u periodu holocena. Ova vrsta je izumrla u kopnenoj Australiji hiljadama godina prije dolaska Evropljana, ali preživjela je na ostrvu Tasmanija. Njegov najbliži živi rođak je tasmanijski đavo.

(Sputniknews.com)

We have released 21-second newsreel clip featuring the last known images of the extinct Thylacine, filmed in 1935, has been digitised in 4K and released. Be sure to check out the footage of this beautiful marsupial. #NFSAOpenOnline #TasmanianTigerhttps://t.co/s3JSAnmFck pic.twitter.com/FSRYXCTTMy