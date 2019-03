Predivna ljubavna priča se nastavlja: Klepetan se vratio Malenoj

Jedna od najljepših ljubavnih priča u Hrvatskoj i regionu, iako se radi o pticama, i ove je godine dobila svoj nastavak.

Popularni Klepetan je sletio u dobro poznatu Brodsku Varoš gdje se vratio 17. godinu zaredom.

"Iznenadio me u 15 sati. Došla je grupa njih sedam roda, kružili su okolo. Dvojica su sletjela dole na igralište. Rekoh, nije vrag da je došao prije", ispričao je svoje iznenađenje Stjepan Vokić bez kojeg ove priče ne bi ni bilo, prenosi "Jutarnji".

Vokić, 72-godišnji udovac i penzionisani domar mjesne škole, prije punih je 26 godina počeo brinuti o Malenoj.

Pronašao ju je pored bare ranjenu lovačkim mecima. Zimi joj je osigurao unutrašnju nastambu, u garaži, a čim dođe toplo vrijeme.

Vokić joj sagradi veliko gnijezdo na krovu kako bi imala gdje dočekati Klepetana.

Ove godine je Klepetan došao ranije nego ikada. Šta je tačno razlog tome, ne zna ni Vokić.

"Ovo je najranije u ovih 17 godina. Gledao sam da li je to on ili nije na igralištu… Rekoh, uzet ću hamper s mesom. Ako priđe, onda je on", priča Stjepan.

S obzirom da rode, pa tako i Klepetan, prelete oko 15.000 kilometara od Kejp Tauna u Južnoj Africi gdje provode zime, nije ni čudo da je meso ono čemu neće moći da odole.

"Eno, cijelo jutro su na gnijezdu, čačkaju se kljunovima. Noge su mu jako prljave, možda i crne od krvi. Nije čudo, koliki je put prešao…", kaže Vokić.

