Predsjednik Turkmenistana otkrio spomenik omiljenom psu

Lider Turkmenistana Gurbanguli Berdimuhamedov ispunio je obećanje da će odati počast psu rase poznate kao alabai, i otkrio statuu posvećnu svojoj omiljenoj životinji.

Na državnoj televiziji, emitovan je izvještaj o otvaranju nove stambene četvrti u Ašhabadu.

Predsjednik je tim povodom otkrio i zlatnu statuu psa svoje omiljene rase, a to je srednjoazijski ovčar.

Novinari državne novinske agencije Turkmenistana pišu da statua od šest metara predstavlja simbol "dostojanstva i samopouzdanja" ove pasmine.

U ceremoniji koju su pratili pjesma i ples, jednom dječaku je svečano predato štene srednjoazijskog ovčara.

Ovo nije prvi put da predsjednik Turkmenistana pokazuje ljubav prema životinjama na neobičan način.

Takođe u glavnom gradu Ašhabadu, pre pet godina otkriven je spomenik koji prikazuje njega lično kako jaše na turkmenistanskom konju.

Ministarstvo kulture trenutno priprema materijal da kandiduje ove dvije životinje, na koje su posebno ponosni u Turkmenistanu, za nematerijalno nasljeđe pri Unesku.

Inače spomenici sa predstavama konja i psa djelo su arhitekte, 71-godišnjeg Sargarta Babajeva.

Meanwhile, Turkmenistan’s president Gurbanguly Berdymukhamedov has just unveiled a gisnt statue of his favorite dog pic.twitter.com/NSlIlXbAoH