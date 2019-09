Presladak snimak hrčka koji se bori za kokicu postao hit

Presladak snimak hrčka koji je svojoj vlasnici uzeo kokicu iz zdjele dok je visio s nje postao je hit na društvenim mrežama.

Korisnica Twittera Leana Salinas podijelila je snimku svoje ljubimice Šeril koja je postala viralna, a samo na toj društvenoj mreži pogledalo ju je više od 6,8 miliona ljudi.

"Samo sam željela opuštajuću filmsku veče", napisala je Leena uz video.

Kad je Šeril vidjela zdjelu kokica svoje vlasnice, i ona je htjela jednu i to toliko da ju je zgrabila ustima dok je visjela u zraku. "Ne, Šeril, ne", čuje se vlasnica dok ostaje bez jedne kokice iz zdjele. Leana zatim podiže zdjelu, a hrčak dramatično pada s kokicom u ustima.

i just wanted to have a relaxing movie night pic.twitter.com/ZkZVsmvVa1