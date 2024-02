Pronađena najveća zmija na svijetu (FOTO)

Najveća zmija na svijetu otkrivena je u amazonskoj prašumi, a dugačka je sedam metara i teška 200 kilograma.

Takozvanu sjevernu zelenu anakondu pronašao je holandski biolog i voditelj emisija o prirodi Frik Vonk, prenosi Dejli mejl.

Njeverovatan snimak prikazuje holandskog biologa kako pliva pored ogromne anakonde.

Do sada je samo jedna vrsta zelene anakonde, takođe nazvana džinovska anakonda, bila prepoznata u Amazonu.

