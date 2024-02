Pronađena opasna kornjača koja može da pregrize kost (VIDEO)

Na sjeverozapadu Engleske, pronađena je opasna kornjača sa čeljustima dovoljno jakim da pregrize kost.

Aligatorske kornjače potiču iz rijeka i močvara na Floridi, a prepoznatljive su zahvaljujući svom oklopu koji im daje izgled sličan dinosaurusima.

Nakon što je životinja više puta uočena, slatkovodnog gmizavca uhvatila je Denis Čamberlajn, koja je stavila kornjaču u korpu za kupovinu i odnijela je veterinaru.

Veterinar Dom Moul je za "Sky News" ispričao kako je bio "stvarno iznenađen" kada je gospođa donijela kornjaču.

Prvo je mislio da bi tajanstveni gmizavac mogao biti glavata kornjača.

"Nisam ni najmanje očekivao da će to biti aligatorska kornjača", kazao je.

Dodao je da je životinju vjerovatno bacio neki vlasnik koji nije znao koliko će biti teško brinuti se o egzotičnom kućnom ljubimcu.

Osoblje veterinara trenutno ne može da kaže kojeg je pola kornjača jer je relativno mala, ali to ih nije spriječilo da joj daju ime.

"Kolokvijalno smo kornjaču nazvali Flafi. Na neki čudan način izgleda prilično slatko, pa smo odlučili da joj damo slatko ime", objasnio je veterinar.

Iako nije nedostajalo ljudi koji su ponudili da prime Flafija, odlučeno je da će gmizavac biti premješten u specijalizovani centar za divlje životinje u Kornvolu.

Aligatorske kornjače su invazivna vrsta koja može "lako" da pregrize kost i ljudski prst, navodi se u enciklopediji Britanika.

Aligatorske kornjače su lovci koji se obično hrane ribom, žabama, malim sisarima pa čak i drugim kornjačama. Mogu narasti do 100 cm i težiti do 90 kg.

