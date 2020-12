Pronađena rijetka vrsta oposuma za koje se strahovalo da su izumrli

Na ostrvu Kangaru u Južnoj Australiji pronađen je mali pigmejski oposum, gotovo godinu dana nakon što im je požar opustošio vitalno stanište.

Ekolozi su se bojali da je krhki tobolčar koji obitava na drvetu izumro nakon što je plamen progutao većinu njegovog staništa.

Međutim, nedavna istraga organizacije Kangaroo Island Land for Wildlife otkrila je kako je barem jedan preživio u velikom neizgorjelom dijelu na zapadnoj strani ostrva, gdje je ponovo otkriveno još dvadesetak životinjskih vrsta.

Ekolog Pat Hodgens je za 9news.com.au rekao da je bio optimističan da će pronaći malenog tobolčara.

"Nisam bio potpuno iznenađen da je bio ondje", izjavio je te dodao kako i dalje nije siguran koliko ih ima pa vrsta još uvijek nije sigurna od izumiranja.

"Znajući to, moramo napraviti sve što možemo da očuvamo vrstu".

Do danas, samo 113 pigmejskih oposuma zabilježeno je na ostrvu. Hodgens je objasnio kako je to i zato što su maleni i teško ih je uočiti.

The status of the little pygmy possum (cercartetus lepidus) was unknown pre 2020 bushfires on #kangarooisland. With most of its habitat severely burnt we are happy to have detected the species for the first time since the fires in the largest unburnt patch #BushfireRecoveryAU pic.twitter.com/tSRjPunDZ8