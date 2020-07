Pronašli morsko čudovište, riba kanibal sa zubima dugim tri centimetra

Radnici ruskog prirodnog rezervata su uz obalu Beringova ostrva pronašli zubato čudovište iz morskih dubina.

Radi se o ribi vrste alepisaur (Alepisaurus ferox) koja ima zube duge tri centimetra.

Ova riba može narasti do dužine od 215 centimetara, a postiže težinu do devet kilograma. Alepisauri su morski predatori koji love na dubini od 200 do 1.000 metara. Noću se nalaze bliže površini, a dan provode u dubljim vodama.

Hrane se ribama i drugim morskim stvorenjima, a često su i sami plijen većim ribama. Inače, poznati su i kao kanibali, veći primjerci rado jedu manje i slabije primjerke vlastite vrste.

Ovu vrstu je prvi opisao istraživač Georg Steller na Kurilskim ostrvima 1741, a nadimak "zvijer bez krljušti" dao joj je Peter Pallas, prenose ruski NKJ.

