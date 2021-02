Pronašli ovna obraslog sa 35 kilograma vune

U Australiji je pronađen bolestan ovan na kojem je bilo 35 kilograma vune.

Ovan je nazvan Barak, a pronađen je u šumi, piše Gardijan.

Aktivista organizacije za zaštitu životinja izjavio je da se čini da je Barak nekada bio u nečijem vlasništvu i da je potom pobjegao.

On je istakao da merino ovce moraju da se šišaju barem jednom godišnje, jer njihova vuna nastavlja da raste.

Vuna je uhvaćenom ovnu stvarala velike probleme, jer se tesko kretao i jedva je vidio.

