Prosječna mačka spava 12 do 16 sati dnevno

Mačke su oduvijek intrigirale ljude svojim navikama spavanja. Dok se mi ljudi obično pridržavamo noćnog i dnevnog ritma, mačke imaju sasvim drugačiji pristup snu. Koliko, zapravo, mačke spavaju?

Prosječna mačka provodi impresivnih 12-16 sati dnevno u snu. To je znatno više od ljudi, koji u idealnim uslovima spavaju 7-9 sati dnevno. Važno važno je napomenuti da mačke ne spavaju neprekidno, kao što to čine ljudi. Umjesto toga, one spavaju kroz kratke periode tokom dana i noći.

Mačke su vrhunski predatori, a njihove navike spavanja rezultat su njihove evolucije. Njihovo tijelo je prilagođeno lovu pa mačke moraju biti odmorne za predatorske vještine.

Osim toga, mačke su vrlo osjetljive na promjene u okolini pa često spavaju kako bi se izolovale od vanjskog svijeta ili pobjegle od buke i stresa. Vlasnici mačaka primijetiće da se njihovi ljubimci često opuštaju na toplim i mirnim mjestima.

Temperatura igra važnu ulogu u mačjim navikama spavanja, ali može varirati od mačke do mačke. Uobičajeno je da mačke traže topla mjesta za drijemanje, kao što su sunčeva svjetlost ili topao radijator. To je razlog zbog kojeg mačke tokom hladnih zimskih mjeseci često traže sklonište u kući, prenosi Index.hr.

