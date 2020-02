Prvi put snimljeno kako divlje foke plješću pod vodom

Naučnici su prvi put snimili foke u divljini kako plješću pod vodom i proizvode zvuk sličan pucnju iz puške.

Istraživanje tokom kojeg je snimljen ovaj zanimljivi video sprovodio je australijski Univerzitet Monash, a objavljeno je u nedjelju u časopisu Marine Mammal Science.

Smatra se da mužjaci sive foke plješću kako bi demonstrirali snagu i upozorili druge mužjake da se drže podalje. Prvobitno se mislilo da foke zvuk koji podsjeća na pucanj proizvode vokalno, ali najnoviji snimak pokazuje kako ga stvaraju pljeskanjem peraja, piše The Independent.

"Ronio sam kod ostrvlja Farne kada sam prvi put vidio da mužjak foke plješće pod vodom. Učinak je bio trenutan i suparnički mužjaci brzo su se razbježali", rekao je stručnjak za podmorje Ben Burville sa Univerziteta Newcastle.

"Pljesak je bio nevjerovatno glasan i u početku mi je bilo teško vjerovati da ga stvara perajama. Taj karakterističan zvuk koji podsjeća na pucanj iz puške čuo sam više puta tokom zadnjih 17 godina, ali nikada do sada nisam uspio snimiti kako ga proizvode", objasnio je.

"Onda sam jednog dana tokom ronjenja čuo nekoliko takvih pucnjeva u daljini i odmah upalio kameru za snimanje. I sve uhvatio", oduševljeno je ispričao Burville.

Voditelj istraživanja biolog David Hocking sa Univerziteta Monash rekao je kako se možda nekima to pljeskanje neće činiti iznenađujućim jer, na kraju krajeva, foke to često rade u zoološkim vrtovima i akvarijumima.

"Ali, treba naglasiti kako foke u zoološkim vrtovima treniraju da to rade kako bi nas zabavili, a da one u divljini to čine svojevoljno", kazao je Hocking.

"Izgleda da je pljeskanje za sive foke važno društveno ponašanje. Ljudi zagađuju okeane raznom bukom i time ometaju specifične forme komunikacije među morskim sisarima. Ali, sada kada znamo da foke na takav način komuniciraju, moći ćemo preduzeti neke mjere zaštite", objasnio je.

