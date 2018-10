Psi su naslijedili položaj za spavanje?

Pored toga što su neviđeno slatki i divni prijatelji, psi su pomalo i na svoju ruku. Ili na "svoju šapu". Između smiješnih izraza lica i čudnog ponašanja ponekad, svaki "čovjekov najbolji prijatelj" ima i male crte ekscentričnosti zbog kojih ih volite još više.

Ali, neke od tih neodoljivo simpatičnih čudnih stvari koje rade su u stvari neodvojivi dio njihove prirode, iako to ponekad iznenadi i najodanije ljubitelje pasa.

Uzmite, recimo, samo tu naviku da se sklupčaju "u lopticu" prije nego što utonu u san. Prosječnom vlasniku, to vjerovatno djeluje prosto kao način da se kuca udobno smjesti prije nego što zaspi. I iako to jeste dijelom tačno, dr Margaret Gruen, profesor bihevioralne medicine na veterini na Univerzitetu Sjeverne Karoline, kaže da je to konkretno ponašanje čvrsto utemeljeno u evoluciji.

"Kad psi spavaju napolju, u divljini, naročito u hladnijim predjelima, oni će iskopati pliću rupu u zemlji i sklupčati se u njoj", objašnjava dr Gruen za Vetstreet.

"To im obezbjeđuje toplotu, kad se tako sklupčamo tijelo lakše održava temperaturu. Takođe, u tom položaju najosjetljiviji unutrašnji organi su zaštićeni od iznenadnog napada predatora."

Psi spavaju u ovom položaju i u kući, na bezbjednom, iako im ne prijeti nikakva opasnost. Zvuči smiješno, ali to je razumna taktika naslijeđena od dalekih predaka