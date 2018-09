Pudla - idealan kućni pas

Najkraći opis pudle jeste da je inteligentan, privržen i miroljubiv pas. Zahtjeva specifičnu njegu dlake, ali zato uzvraća beskrajnom ljubavi, više nego što čovjek može pružiti njoj.

Ipak, najbitnije je znati da je pudla isključivo kućni pas. Ne može da se drži u dvorištu i na lancu. Pudla nema karakterističan miris psa. Interesantno je da postoje četiri veličine pudli – kraljevska, srednja, patuljasta i toy, a sve je to ista rasa. Priznato je šest boja dlake: crna, bijela, braon, apriko, siva i crvena.

Pudla je vrlo inteligentan pas koji lako uči, bez posebne obuke. Međutim, hoće da prevari, iskoristi svaku slabost vlasnika i uradi ono što zna da ne treba. Vlasnik to ne smije dozvoliti. Pudle vole i da kradu!

Ukoliko ostavite nešto na stolu, pas je miran, leži, ali čim se okrenete on će vam to dohvatiti! Vlasnicima je to simpatično, pa tolerišu, ali na kraju ispadne ono što ne valja.

Vlasnik mora biti čvrst u odlukama. Grubosti su apsolutno isključene. Pudle su poslušni psi i lako pamte riječi, shvataju šta se želi od njih. Samo vlasnik mora biti izričit. To je jedini uslov da vrlo lako naučite pudlu da sluša i bude dobra.

Nije ujedljiv pas, niti plašljiv. Dobar prema strancima, deci, slobodan, dobrog temperamenta. Ipak, sve zavisi od vlasnika, da li dozvoljava kontakte sa decom, drugim psima.

Ishrana

Kada je riječ o puslama, dozvoljeno je sve što je za pse, ukoliko kuvate. Ne preporučuje se svinjsko meso, jer su sklone gojenju i masnim tkivima. Naravno preporučuju se i granule. Postoji i hrana specijalno izrađena za pudle, i tu nema greške. Najbolje je izbalansirana. Događa se da se psi razmaze, pa ne prihvataju granule. Ali, i tu stupa na scenu odlučnost vlasnika.

Procedura parenja i ukrštanja

U principu, veličina ne bi trebalo da se miješa. Može da se upari toy sa patuljastom, patuljasta sa srednjom, ali tada odgajivač mora veoma dobro da poznaje kompletnu krv svog psa. Ako imate toy pudlu, koja iza sebe ima patuljaste pretke, može se upariti sa patuljastom, ali ako imate toy jedinku koja je kompletno toy, ne sparuje se sa drugom veličinom. Što se boja tiče, crna i bijela mogu da se pare, ali se u toj kombinaciji dobijaju samo crni štenci. Kasnije se od tih crnih štenaca dobijaju bijeli.

Crne i braon mogu apsolutno da se sparuju, i dobijaju se štenci i jedne i druge boje. Aprikot, crvene i sive pudle ne bi trebalo da se mešaju, zato što se dobija nepravilna boja.

Njega dlake

Pudla se četka jednom u tri dana, a kupanje se preporučuje jednom nedjeljno. Koža i dlaka pudle se razlikuje od bilo koje druge rase pasa, nema mirisa i najzdravije su kad su čiste. Postoje posebni šamponi za pudle ili za dugodlake pse. Po standardu postoji pet izložbenih frizura za pudle. Štenci prvo išanje imaju sa šest nedjelja starosti. U tom periodu su još nesvjesni dovoljno, te su vrlo mirni na stolu. Dobro prihvataju i kupanje. Ponovno šišanje je za dvije nedjelje. Tada im je već sve poznato i ne prave problem. Savjetuje se vlasnicima da svake nedjelje okupaju psa, a da ga odovode jednom mjesečno na šišanje, kako bi pudla imala osjećaj za mašinicu i makazice. Bitno je da se krene od najranijih dana na navikavanje.

Štenici

Kod toy i patuljastih pudli u leglu može da bude od tri do pet, šest štenadi. Rijetko kad se dogodi veći broj. Kod srednjih bude i do devet, ali najčešće oko četiri, pet. Kod velike, kraljevske pudle, bude osam, devet mladih, čak i dvanaest.

(paszavas.com)