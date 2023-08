Radoznali jelen u prodavnicu slatkiša (VIDEO)

Vlasnici prodavnice slatkiša u Vašingtonu podijelili su snimak sigurnosne kamere u trenucima kada je jelen željan slatkog ušao u radnju kako bi razgledao ponuđene delikatese.

Džen Strobel, vlasnica prodavnice slatkiša u Oušn Šorsu, objavila je fotografije i video na Facebook stranici prodavnice na kojima se vidi kako jelen viri kroz otvorena vrata prije nego što je mirno ušao unutra kako bi bolje pogledao ponudu.

Jelen se pojavio opčinjen izlogom prodavnice.

"Ušao je i jedina šteta je što je mogao dobiti komad divne karamele", rekla je Strobel za "KOMO-TV".

Jelen je nakon nekoliko trenutaka razgledavanja sam napustio trgovinu, pokazuje video, prenosi "Upi".

JUST BROWSING: Security camera footage captured the moment a deer decided to visit a neighborhood candy store in Ocean Shores, Washington. pic.twitter.com/TfcVkheQgh