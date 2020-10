Retriver s tumorom na mozgu završio tretman radijacije

Day 1 - Commenced my battle today - Trying my hardest to channel #braveheart #pawscrossedforclaude Overwhelmed with all the support, love & messages . . . . . . . #sleepydog #dogthoughts #tumor #meningioma #dogtumorssuck #poorlypup #braintumorawareness #braintumor #ilovemydog #dogofthday #dogsoflondon #doglover #londondogsofinstagram #goldensofinstagram #survivor #itsadogslife #dogsofiglondon #goldenretriever #goldenretrievers

A post shared by Claude (@the_life_of_claude) on Dec 2, 2019 at 10:42am PST