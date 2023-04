Riba snimljena da pliva na dubini od preko osam kilometara (VIDEO)

Naučnici su snimili ribu koja pliva na dubini većoj od osam kilometara pod vodom, čime su postavili rekord za najdublju ribu ikada zabilježenu. Vrsta puž-ribe snimljena je kako pliva na 8.336 metara u rovu Izu-Ogasavara kod Japana, oborivši prethodni rekord iz 2017. godine.

Snimak ribe snimili su naučnici sa Univerziteta Zapadne Australije i Japana.

Vodeći naučnik, profesor Alan Džamieson, rekao je da je puž-riba može plivati na najvećoj dubini koju svaka riba može preživjeti, a vjerovatno je to učinio zbog tople vode rova.

Prethodni rekord - takođe puž-riba ga je postavio - zabilježen je na 8.178 m u pacifičkoj Marijanovoj brazdi 2017. godine.

Puževi-ribe se nalaze u okeanima širom svijeta s više od 300 različitih vrsta koje su trenutno poznate.

Scientists from #UWA and Japan have set a new record for the deepest fish ever filmed and caught! They discovered a snailfish at a depth of 8,336m in the Izu-Ogasawara Trench and caught two more from 8,022m during a two-month expedition. @minderoo https://t.co/RjJ7CxD97d pic.twitter.com/kRdYJsI3yU