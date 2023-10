Ribolovci okupirali Bosnu: Varalicom lovili ribe grabežljivice

DOBOJ - Štuka je proteklog vikenda bila naj-traženija riba u rijeci Bosni, koju su u selu Bušletić kod Doboja pokušali da ulove sportski ribolovci svih uzrasta iz BiH, Hrvatske i Srbije.

"Nažalost, ništa, gledao sam druge, sve sam isto ponavljao, ali nije bilo uspjeha... Prije nekoliko da-na sam imao bucova od 1,7 kilograma, baš dobra riba, lijepo se borila, to je, inače, bilo na Drini. Klenove male hvatam često. Volim ribolov zato što me to nekako opušta, kada dođem na vodu, smiruje me... Pecam od svoje šeste godine, djed me naučio i evo sad sam prvi put na varaličarskom turniru. Klena je najlakše uloviti, a soma teško, njega treba naći, podići ga sa dna", rekao je četrnaestogodišnji Aleksa Ostojić, ribolovac iz Doboja.

Znatno iskusniji Mirko Hanžeković iz Koprivnice imao je više sreće, u Bosni je ulovio pet primjeraka.

"Mislim da je to za ovakve uvjete OK. Dobri su uslovi, vrijeme je lijepo, možda čak malo i prevruće i puno je ljudi, i onda je to malo otežano za ribolov... Ja većinom kod nas lovim na rijeci Dravi, ona je malo šira i dublja, i čistija je, naravno. Tu smo ispred vas. Kod vas se baš ne pazi na okoliš, ima tih boca, kod nas to ne možete vidjeti, kod nas baciš bocu i onda te Slovenci odmah ganjaju, Mađari", kazao je Hanžeković.

Sedmi varaličarski kup, na kojem se okupilo 170 takmičara, organizovalo je dobojsko Sportsko-ribo-lovno udruženje "Bosna", pecalo se vještačkim mamcima, a ocjenjivane su sve ribe grabljivice duže od deset centimetara koje su ulovljene u pre-djelu glave, što znači da su napale varalicu i da su zakačene udicom.

"Najbolja kombinacija je da se upecaju štuka ili smuđ, koji nose najveći broj bodova, to znači da riba može biti manja, a nosi veći broj bodova jer ju je teže uhvatiti. Ovdje ima soma, štuke, bucove, pandara, klena, smuđa, ima svih grabljivica. Najvi-še na ovoj vodi trenutno ima klena, on je riječni lisac, međutim, jako je plašljiva riba, ali na te male varalice, kada se koriste na odgovarajući način, upeca se... Princip pecanja na takmičenju je ulovi i vrati ribu živu u vodu, ako sudija nije trenutno pri-sutan, riba se stavlja u kanticu sa vodom, naravno, čuva se do mjerenja", pojasnio je Zoran Antić, predstavnik SRU "Bosna".

Štap u Bosnu je zabacio i Jasmin Subašić, ribolovac iz Siska, inače prvak Hrvatske i svjetski viceprvak.

Na naše pitanje kome bi preporučio da se bavi ribolovom, iskreno odgovara:

"Svakom ko je imalo živčan, nervozan, verujte mi, svako ko je nervozan. Najbolje je pecati sam, imaš neki mir, svoje zadovoljstvo, ali kada ide društvo, drugačiji je način ribolova. Ja, recimo, kada treniram, onda nas ima više, onda je to sasvim drugačije, idemo na brze rijeke, na čistije rijeke. Skroz je drugačiji takmičarski ribolov od rekreativnog... Teško je svaku ribu sada prevariti, ali nađu se dečki, neki više sreće imaju. Bez obzira na znanje, treba i malo sreće", tvrdi Jasmin.

Vladimir Milojević iz Ćuprije novinarstvom se, kaže, bavi tri decenije, ribolovom mnogo duže, i član je Udruženja rekreativnih ribolovaca "Varaličar".

"Podjednako je stresno, verujte mi, podjednako. Svako ko kaže da se odmara na vodi, možda prvih pet, šest minuta, već kada mu ne radi riba, on pos-taje nervozan, to jeste tako. E, sada, da li će on sedeti i dalje čekati ribu da dođe na njegov mamac ili će promeniti mesto, zameniti varalicu, to je sada već neka druga priča. Čovek mora da nađe balans između jednog i drugog da bi mogao da kaže, e super se provodim na vodi. Neko taj balans nađe posle dva minuta, a neko posle sat ili dva, ili ga ne nađe uopšte, to sada sve zavisi od čoveka", smatra Milojević.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.