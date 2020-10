Riješena misterija "morskog mutanta" bez kože

Misterija morskog mutanta, otkrivenog nedaleko od obala Italije, kog je prije godinu dana ulovio ribolovac sa Sardinije, konačno je riješena zahvaljujući naučnicima sa Univerziteta u Kaljariju.

Italijanski ribolovac našao je u svojoj mreži, pored ostalih riba, i jednu koja liči na ajkulu mačkovku, ali bez kože i zuba.

Do sada nije bio poznat takav slučaj, a naučnici sa Univerziteta u Kaljariju sada su objavili naučni rad koji se detaljno bavi ovim slučajem.

Kako su otkrili, iako nije imala zube i kožu, ova ajkula živjela je relativno normalnim životom, navodi profesor Antonelo Mulas, prenosi "Lajvsajens".

​Kada su on i njegove kolege ispitivali morskog mutanta, ispostavilo se da je ajkula bila stara oko tri godine, bila je uobičajenog rasta i težine.

"Naša prva reakcija bila je: 'zar ajkula bez kože može da preživi'. Ali, kako bi rekao Šekspir, ima mnogo više stvari u raju i na Zemlji nego što možemo da zamislimo“, kaže Mulas.

Iako ova vrsta ajkula živi u Mediteranu, naučnici su prvo morali da istraže da li je ovaj mutant zapravo neka druga vrsta ili neka koja do sada nije bila poznata.

Naučnici su otkrili i da ova ajkula ne samo što je uspjela da preživi bez kože, već je i dalje bila opasan predator, iako nije imala zube, budući da su joj otkrili pun stomak kada je uhvaćena.

Međutim, ono što je bila glavna misterija, zašto ajkula nije imala kožu i zube. čini se da je sada riješeno. Naučnici koji su je proučavali smatraju da je to posljedica genetske mutacije. Pretpostavljaju da se ona mogla dogoditi prirodnim putem, ali i zbog uticaja hemijskog zagađenja vode.

Zbog toga će nastaviti da izučavaju vodu u kojoj je ova neobična ajkula živela, kako bi otkrili potencijalno zagađenje u vodama Mediterana i kako ono utiče na živi svijet, prenosi "Sputnjik".

