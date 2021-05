"Ružno pače" postalo veliki patak i zvijezda društvenih mreža

Zoi Dafin vodi Instagram nalog Long Boja – patke za koju se vjeruje da je nastala ukrštanjem indijske patke trkačice i patke gluvare, zbog čega je jedinstvena i vrlo popularna u studentskom kampusu, gdje je čuvaju.

Long Boj je ptica visoka 70 centimetara i obožavaju je svi u kampusu u Jorku u Kanadi.

"Mislim da su svi u Jorku veoma ponosni na Long Boja, naše vodene ptice koju svi vole i koja nam daruje posebno iskustvo u kampusu“, rekla je Zoi.

Zoi je studentkinja treće godine biologije, i zajedno sa kolegom, koji takođe studira biologiju, Lajamom Fosketom, vodi računa o patki koju su slučajno ugledali kako je zalutala u kampusu još 2018. godine, kada su i riješili da je udome, prenosi RTS.

"Vjerovali smo da je ptica odbačena kao neželjeni kućni ljubimac. Počeli smo da ga hranimo i fotografišemo, i dali smo mu ime Long Boj zbog visokog rasta! Bilo nam je pomalo žao zbog njega, jer nije ličio na druge patke, one su ga izbjegavale, izgledao je prilično usamljeno", priča Zoi kako su izgledali prvi susreti sa pticom.

S vremenom je prilično prirastao za srce studentima iz Jorka, sada je već prilično poznat u kampusu, i već se uklopio u društvo se sa ostalim vodenim pticama.

Visoka patka ima više od 15.000 pratilaca na Instagramu, a o njoj je tvitovao fudbaler Piter Krauč, koji je Long Boja nazvao "njegovom vrstom patke“.

The fact that our campus duck is trending and people like Peter Crouch are tweeting about him gives me life