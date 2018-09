Šarplaninac - kralj među psima

Za šarplaninca se slobodno može reći da je kralj među ovčarskim psima, kako u našoj zemlji tako i u regionu.

Riječ je o rasi nastaloj u bivšoj Jugoslaviji. Sa pravom se kaže da je to najinteligentniji pas, vrlo nježan prema vlasnicima. Ukoliko zatreba, narav mu je oštra, posebno kada je neko iz njegove okoline ugrožen.

Kako su šarplaninci nastali?

Kao što i sama riječ kaže, ovaj pas ime je dobio po Šar planini, koja se prostire kroz južnu Srbiju, tačnije kroz Kosovo i Metohiju, pa sve prema sjevernoj Makedoniji. Poznavaoci rase pasa ističu da se smatra kako su šarplaninci na Balkan došli u pohodu Aleksandra Velikog.

Ipak, u Sloveniji je dvadesetih godina prošlog veka pokazan prvi primjerak Šarplaninca, a kinološka međunarodna federacija priznala je 1939. godine ovu rasu kao vrstu ilirskog ovčara. Zatim Jugoslovenskoi kinološki savez 1957. godine šalje zahtev u kojem se traži da ilirski očar promjeni ime u jugoslovenski ovčarski pas odnosno šarplaninac.

Interesantan je i podatak da se tada ova rasa vrtoglavom brziniom proširila po čitavom Balkanu, a razlog za to je je njihov karakter i nevjerovatna sposobnost pri čuvanju stada i domaćinstava. Svrstavaju se u najbolje čuvare, koji nerijetko mogu da ubiju vuka. Zato ne treba da čudi što je svako planinsko domaćinstvo željelo da ima baš ovog psa.

Temperament šarplaninca

Šarplaninci imaju čvrst i odlučan karakter, što ih čini veoma traženim psima, a radi se o vrlo uravnoteženoj i mirnoj rasi pasa, koja ima i izuzetnu inteligenciju, brzo pamte i još lakše uče. Mada zgledaju zastrašujuće, oni su uistinu vrlo umiljati i pitomi prema svom vlasniku. Nepovjerljivi su prema nepoznatim osobama. Ipak, ne napadaju dok im se za to ne da komanda.

Vrlo su mu razvijeni instinkti, što se i traži od jednog psa čuvara. Ovi psi su neustrašivi, lako se hvataju u koštac sa vukovima, a kada štite i čuvaju stado neumorni su u svojoj borbi. Danas se nerijetko mogu vidjeti i na gradskim ulicama kao kućni ljubimci. Zbog svoje inteligencije koristili su se i u vojci.

Ako se nešto može nazvati njihovom manom, to je tvrdoglavost, a ako se ne dresiraju na vrijeme, znaju sami da donose odluke i da ne slušaju vlasnika.

Izgled šarplaninca

Njihova građa je pravilna, imaju široka ramena i mišićava prsima. Dlaka im je gusta. Trup im je duži od visine, a imaju glavu srazmjernu veličini tijela. Glava im je duža od njuške. Oči su im bademaste, tamno kestenjaste i crne boje. Rep je dug. Poželjna visina mužjaka po standardima je od 66 cm do 80 cm, dok su ženke od 65 cm do 72 cm. Težina mužjaka je od 40 kg do 60 kg, a ženke od 55 kg do 70 kg. U prosjeku žive od 11 do 13 godina, ali i duže.

Ishrana

Šarplaninci nisu probirljivi, ali se preporučuje da u njihovoj ishrani dominira meso. Takođe u ishranu treba uvoditi i povrće kao i mliječne proizvode. Preporučuje se kuvano juneće i svinjsko meso, jaja, pirinač, povrće, kukuruzno brašno. Treba paziti da se ne prejedaju.

Bolesti

Riječ je o izuzetno zdravoj rasi pasa, a prija im hladnije vrijeme. Ne vole zatvoren prostor, a ukoliko obole, pate od displazije kukova.

(agroklub.rs)