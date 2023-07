Sivi kitovi naučili da traže pomoć ljudi kako bi im uklonili parazite (VIDEO)

Sve je više razloga da se vjeruje kako su sivi kitovi naučili da traže pomoć ljudi oko uklanjanja parazita, poput snimka napravljenog na obali Donje Kalifornije u Meksiku, gdje se vidi kapetan malog broda koji skida vaške s glave kita.

Riječ je o parazitima poznatim kao kitove vaške ili ciamide, bledunjava stvorenja nalik na rakove, koja puze po glavama životinja, prenio je Gardijan.

Oni mogu biti od koristi za kitove, jer jedu alge na njihovim tijelima i hrane se ljuskavom kožom, kao i ostacima na mjestima rana, ali, kako se pretpostavlja, oni iritiraju te vellike morske sisare.

Kapetan pomenutog brodića Pako Himenez Franko, koji pomaže kitu sa video snimka u laguni Ojo de Libre na obali Donje Kalifornije, navodi da je činio to više puta sa istim kitom, kao i s drugim pripadnicima te vrste.

"Za mene je to veoma uzbudljivo", naveo je on.

Kao i mnogi veliki kitovi, koji se relativno sporo kreću, uključujući grbave i plave kitove, sivi kitovi, koji mogu narasti do 15 metara u dužinu, posebno su podložni parazitima.

Oni takođe dobijaju školjke dok pasu sitne amfipode na muljevitim dnu mora.

Sivi kitovi kod Donje Kalifornije slavni su po svom radoznalom ponašanju u odnosu na brodove, iako su drastično lovljeni u 20. vijeku.

The trust between the grey whales and boat captains at the calving lagoon of Ojo de Liebre in Guerrero Negro is something developed over the numerous encounters throughout the years. This whale had no objections with our captain Paco picking whale lice off of its head. #fyp pic.twitter.com/HLz0acR6nW