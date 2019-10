Slonovi pali sa vrha vodopada pokušavajući da spase mladunče

Zloglasni vodopad "Haew Narok", odnosno Pakleni pad, ponovo je opravdao svoje ime nakon što je šest slonova stradalo od pada sa njega. Slonovi su pokušavali da spase mladunče koje je bilo zarobljeno na vrhu.

Zvaničnici kažu da se incident desio nakon što se mladunče okliznulo i palo niz vodopad u parku „Kao jai“ u južnom Tajlandu.

Još dva slona primijećena su na obližnjoj litici i spasilačke službe pokušavaju da ih pomjere.

Slični incidenti su se dešavali u prošlosti, a 1992. godine stradalo je osam slonova.

Tajladnska kancelarija za nacionalne parkove i zaštitu životinja i biljaka dobila je poziv da grupa slonova blokira put blizu vodopada.

Tri sata kasnije u podnožju vodopada otkriveno je tijelo trogodišnjeg slona, a ostalih pet nedaleko od njega. Edvin Vik, osnivač fondacije Prijatelji divljine, kaže da ostali slonovi u krdu nemaju mnogo šanse da prežive, jer slonovi zavise jedni od drugih za zaštitu i hranu.

Nesreća će se takođe i emotivno odraziti jer je poznato da slonovi osjećaju žal zbog gubitka članova krda.

„To je kao da ste izgubili pola porodice. Nažalost, ne možemo mnogo da učinimo povodom toga. To vam je priroda“, rekao je za Bi-Bi-Si.

Currently rangers are looking for ways to rescue two surviving elephants, one of them the mother of a calf that drowned. pic.twitter.com/RhHrB2u1b9