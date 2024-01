Slonovu umiru zbog suše, preživjeći samo najjači

Najmanje 160 slonova umrlo je zbog suše koja je pogodila Zimbabve, a budući da će se vruće i suho vrijeme vjerojatno nastaviti, aktivisti strahuju da bi moglo biti još smrti.

Slonovi su preminuli između avgusta i decembra prošle godine u nacionalnom parku Hvange, koji je dom ugroženim slonovima, bivolima, lavovima, gepardima, žirafama i drugim vrstama. Najmanje šest drugih slonova nedavno je otkriveno mrtvo izvan parka u sumnjivim slučajevima krivolova.

Uprava za upravljanje parkovima i divljinom Zimbabvea (Zimparks) potvrdila je smrt slonova u parku i pripisala ih suši.

Tinaše Faravo, portparol Zimparksa, u utorak je potvrdio da su na mrtvim tijelima napravljena testiranja.

"Preliminarni rezultati pokazuju da su umirali od gladi. Većina životinja je uginula između 50 i 100 metara od izvora vode", rekao je za Gardian, prenosi Jutranji list.

Dodaje kako su mrtvi slonovi uglavnom jako mladi, stari ili bolesni.

Trajno suho vrijeme, suše i produženi sušni periodi intenziviraju se duž južne Afrike.

"Prošle godine nije bilo padavina između februar i novembra u parku", rekao je Trevor Lejn, suosnivač i vođa grupe za očuvanje Bejane Trust unutar parka.

"Bilo je to vrijeme kada nije bilo baš hrane, temperature su bile visoke i vladala je nestašice vode. To je prouzrokovao veliki stres kod životinja i moglo bi se ponoviti i ove godine", rekao je on.

Nacionalna uprava za okeane i atmosferu predviđa jak El Ninjo između oktobra prošle godine i marta ove godine, što će izazvati vrućim, suhim vremenom s malo padavina.

Kancelarija UN-a za koordinaciju humanitarnih poslova objavio je u oktobru da će to vjerojatno dovesti "odgođenim početkom padavina i produženim sušnim periodima", te da može dovesti do sušnih uslova u Zimbabveu.

Jedino što se moglo učiniti već se radi. Širom parka rade se bušotine koje bi trebale imati dostupnu vodu, a instaliraju se i sistemi na solarni pogon kako bi se produžili sati pumpanja vode, pa da one nikako ne presuše.

"Svjesni smo da bismo mogli imati El Ninjo i veliku sušu ove godine. Vidjećemo što možemo učiniti da to ublažimo, ali to će biti samo preživljavanje najjačih ... Ako bude još jedne suše, opet će se dogoditi isto", pojasnio je Lejn.

Tokom jednog prebrojavanja u septembru prošle godine utvrđeno je kako je više od 1.800 slonova pokušavalo piti iz jednog izvora vode.

"Bilo je užasno vidjeti malene bez roditelja kako besciljno lutaju i čekaju smrt. Neopisivo užasno bilo je voziti se uokolo i vidjeti mrtve slonove. Ono oko čega trebamo brinuti je mogućnost da će klimatske promjene učiniti da ovogodišnji gubici životinja zbog suhog vremena izgledaju normalno", rekao je jedan aktivist koji je odbio biti imenovan jer nije imao dopuštenje Zimparksa da komentariše slučaj.

Kako se uslovi suše pogoršavaju, ponovni porast krivolova takođe prijeti zimbabveanskim slonovima i drugim divljim životinjama.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.