Snimila mačku nekoliko sekundi prije zemljotresa, pogledajte šta je napravila

Jedna žena podijelila je na Twitteru video svoje mačke, koji je snimila samo nekoliko trenutaka prije potresa u Melburnu.

Mačka Carol igrala se sa svojom igračkom ribom, koja je odjdnom počela vibrirati.

Kada je to primijetila, Carol je zastala i osluškivala.

Zatim je ustala i prošetala do vrata te sjela pored njih, prenosi portal Index.

Vlasnica je ispričala da je podrhtavanje počelo samo nekoliko sekundi kasnije te je podijelila fotografiju uokvirene slike koja se srušila na mjesto gdje se Carol igrala.

Not a joke: the earthquake started as I was filming Carol playing with her new floppy fish toy. You can see her notice something’s happening here before I do. I am a dumb woman who thought for a sec *this toy was making the floor shake*. pic.twitter.com/Z3BTPEN0Pl