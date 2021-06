Snimio mačke i miša pa odlučio da proda svoje ljubimce

Mačke i miš u "zajedničkoj igri", da, i to je moguće i to u domu Volgera Gedea, vlasnika mačaka, koji je na Twitteru objavio komičan video-oglas.

Ovaj muškarac snimio je svoje mačke u društvu jednog miša. Osim što je video smiješan, poruka uz isti je jednako zanimljiva.

"Dvije beskorisne mačke, prihvatam svaku ponudu", poručio je Gedea.

Čini se da su mačke iznenađene i uplašene dok miš trčkara oko njih, a one uopšte ne reaguju kako je vlasnik očekivao.

Poznato je da su mačke i miševi neprijatelji, ali čini se da to nije tako.

Video je u kratkom vremenskom periodu postao viralan, a zasigurno da će i vas nasmijati.

Two useless cats for sale I'll take any offer pic.twitter.com/rjZbmQUZ4e