Snimljena gigantska neman kako prelazi s kuće na obližnje drvo (VIDEO)

Društvenim se mrežama rapidno širi snimak golemog pitona koji ležerno prelazi s kuće na obližnje drvo.

Snimak traje više od minutu i 20 sekundi, a piton se za to vrijeme polako prebacio na prvo drvo, potom i na drugo, da bi valjda krenuo prema trećem.

Snimak su do sada pregledali milioni ljudi, a sigurno se pitate gdje to na svijetu takve nemani slobodno plazaju krošnjama u naseljima.

Imate jednom pravo pogađati.

Naravno da je riječ je o Australiji!

Only in Australia will you see a 5 meter long carpet python tree hopping in the suburbs [Andrew Anthony / iamiandyi]pic.twitter.com/s9uJNbzfGj