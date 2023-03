Snimljena jedna od najrjeđih i najotrovnijih meduza

KLIVLAND - Nije naučno potvrđeno, ali stručnjaci pretpostavljaju da je ova meduza zbog svoje veličine i ekstremno otrovne prirode među najopasnijim od svih sličnih vrsta.

Meduza "Chirodectes maculatus" prije ovoga viđena je samo jedanput, 2. maja 1997. na samom rubu Velikog koraljnog grebena oko 43 kilometra od obale Klivlanda.

Početkom marta ove godine snimili su je opet, piše 24sata.hr.

Četiri fotografije iz originalnog videa iz 1997. godine objavljene su u naučnom časopisu Memoirs of the Queensland Museum.

