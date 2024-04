Snimljeno biće koje izgleda poput vanzemaljca (VIDEO)

​Na popularnom Twitter profilu, "Nature is Amazing", osvanuo je video koji je mnoge ljude ostavio bez riječi. Prikazuje čudnovata bića, crveno-ružičaste boje, koja izgledaju kao da nešto ispuštaju iz usta. Neodoljivo podsjećaju na vanzemaljce iz SF filmova.

Mnogi su se u komentarima čudili šta je to, o čemu se zapravo radi, a ubrzo je stigao odgovor. Pa, pokazalo se da je dotični crv nemertea, ili vrpčasti crv, za laike. Na svijetu postoji više od hiljadu vrsta pantljičara, a da budemo iskreni, što više učite o njima, to su sve jeziviji i odvratniji.

Gnjecava bijela mreža naziva se "rilcem", koju koristi za hvatanje plijena poput mekušaca i puževa, prije nego što ih povuče u usta. Takođe se može koristiti u pokušaju odbrane predatora, kao u uznemirujućem videu u ovom članku.

