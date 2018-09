Šta bi trebalo da znate prije kupovine mačke?

Ukoliko odlučite da za ljubimca uzmete mačku, to znači da ste se dugoročno obavezali na brigu o njoj. Mačke mogu živjeti i do 20 godina tako da je vrlo važno da ste spremni da se o njoj brinete sve to vrijeme.

Velike promjene, poput promjene staništa ili vlasnika mogu biti izuzetno stresne za mačke.

Mačkama su potrebni ljubav i pažnja. Stvaranje veze izuzetno je bitno za dugoročan odnos sa vašom mačkom. Većina mačaka će željeti da bude blizu vas kada ste kući – potrudite se da je pomazite svaki put kada se nađete u njenoj blizini. Odvojite svakoga dana vrijeme da se poigrate sa njom . Svaka mačka je drugačija i zahtjeva drugačiji nivo pažnje. Kada su mačke u pitanju vrlo dobro ćete znati kada želi vašu pažnju, a kada ne.

Mačke ne moraju da izlaze napolje. Mačke u stanovima žive znatno duže od mačaka koje svoje vrijeme provode napolju. U spoljnom svijetu vrebaju brojne opasnosti od bolesti, drugih životinja i automobila. Mačke koje žive u zatvorenom mogu imati vrlo ispunjen život sve dok im obezbjeđujete vodu, hranu, ljubav i okolinu koja će je stimulisati. Budite samo sigurni da će mačka imati dovoljno prozora i svjetlosti.

Postarajte se da je stan bezbjedan za mačku. Opasne stvari poput otrovnih biljaka, plastičnih kesa, kablova i toksičnih sredstava za čišćenje, trebalo bi staviti na mesta koja će mački biti teško dostupna.

Polako uvodite mačku u novo okruženje. Mačke uživaju u komforu, bezbednosti i poznavanju svog terena. Dozvolite maci da istraži svaki kutak stana. To će joj omogućiti da se osjeća bezbjedno. Ukoliko imate djecu postarajte se da ih naučite kako da se ophode sa novim članom porodice. Upoznajte ih i sa osnovnim govorom tela ljubimca kako bi znala kada treba da ostave mačku na miru.

Samoodržavanje higijene izuzetno je bitno za mačke. Međutim, to ne znači da i vi povremeno ne bi trebalo da je očetkate kako bi joj krzno ostalo meko i sjajno. Redovno četkanje takođe umanjuje količinu dlaka koje će mačka ispljunuti.

(NN/b92.net)