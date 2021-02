Šta ne biste trebali raditi vašem kućnom ljubimcu

Svaki ljubimac je velika sreća, ali i velika obaveza. Tako je i sa mačkama. Kako biste vašu mačku učinili srećnom, važno je znati šta trebate raditi i šta nikada ne biste smjeli raditi vašem ljubimcu.

U nastavku donosimo popis stvari koje nikad ne biste trebali raditi vašoj mački ako želite da bude srećna u vašoj blizini.

Nikad nemojte pušiti u blizini mačke

Svi znamo da je pasivno pušenje štetno za ljude, a isto vrijedi i za mačke. Morate izbjegavati izlaganje mačke dimu cigareta pod svaku cijenu. Pušite vani ili u prostoriji u kojoj mačka ne boravi. Dim cigareta predstavlja dva problema mačkama. Ne samo da je štetno ako ga udahnu, već im takođe prekriva krzno otrovnim ostacima koje unose dok se dotjeruju.

Nemojte hraniti mačku hranom koja nije za nju

Ljudske grickalice nikad nemojte dijeliti sa svojom mačkom. Neki od njih su štetni,poput čokolade, a drugi su prazne kalorije koje vašoj mački jednostavno nisu potrebne. Ako želite usrećiti svoju mačku, postoji mnogo prikladnih, zdravih slastica za mačke koje možete odabrati ili im sami pripremite komadiće ukusne piletine.

Nikad nemojte uskratiti mački vašu pažnju

Suprotno uvriježenom mišljenju, mačke nisu asocijalna bića. Društvene su i vole ljudsku interakciju. Komunicirajte sa mačkom nekoliko puta dnevno i redovno vježbajte sa njom kroz igru, pogotovo ako je riječ o kućnoj mački. One trebaju mentalnu stimulaciju kako biste spriječili da im postane dosadno, što dovodi do problema u ponašanju.

Mačku nemojte kažnjavati ili vikati na nju

Pokušajte ne izgubiti živce sa mačkom koliko god to ponekad bilo teško. Mačka će se jednostavno prestrašiti ako vičete i neće to povezati sa vašim neodobravanjem njenih postupaka. Međutim, doživjeće stres i izgubiti povjerenje u vas. Nikada fizički ne kažnjavajte mačku. Neće vas razumjeti i mogli biste je ozlijediti. Ako mačka grize, nemojte je kažnjavati nego pokušajte shvatiti što je dovelo do toga i pronađite pozitivan način da je spriječite u tome u budućnosti.

Nemojte mačku voditi veterinaru samo kad je bolesna

Mnogi ljudi misle da mačka mora posjetiti veterinara samo kad je očito bolesna ili je boli. Činjenica je da bi svaka mačka trebala barem jednom godišnje ići veterinaru. Svake godine mačka bi trebala dobiti redovno vakcinu kako bi se spriječio niz zaraznih bolesti, čak i ako mačka boravi u zatvorenom. Na godišnjem pregledu veterinar može procijeniti cjelokupno zdravlje vaše mačke, provjeriti srce, zube i propisati liječenje za sprječavanje parazita poput buva i glista.

