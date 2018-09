Šta ne smijete koristiti da bi zaštitili psa od parazita?

Mnoge metode koje se u kućnoj radinosti koriste za zaštitu ljubimaca od parazita predstavljaju samo mitove i zablude i ne pomažu vašem psu ili mački da se oslobodi neželjenih gostiju. Pojedina sredstva za otklanjanje buva ili krpelja mogu da izazovu svrab, alergijske reakcije, čak i komu.

Deterdžent za sudove

Jedan od često korišćenih sredstava i načina za otklanjanje parazita jesu kupanja u vodi punoj deterdženta za sudove ili šampona. Ovakva metoda nije efikasna pošto može da smanji pH vrednost kože vašeg ljubimca, ali se broj krpelja ili buva neće bitno smanjiti.

Buve imaju svoje pore preko kojih uzimaju vazduh, tako da ako sapunica ili voda uđu u te pore buva će uginuti, ali to ne znači da će se to desiti svim, tj. većini buva. U borbi proti buva potrebno je pronaći sredstvo za suzbijanje cjelokupnog ciklusa razmnožavanja buva, od jaja i larvi do lutki i odraslih jedinki.

Mešavina bijelog luka i pivskog kvasca

Bijeli luk je velika zabluda vlasnika pasa, ali se veoma često koristi u domaćinstvima. Vlasnici pasa često pribjegavaju mješavini bijelog luka i pivskog kvasca u nadi da će on izazvati neprijatan miris parazitima prilikom znojenja životinje. Naime, prema mitu o bijelom luku, kada se pojede on kod životinje prouzrokuje neprijatan miris prilikom znojenja, ali nije tako. Psi i mačke se ne znoje kao ljudi i njima znoj ne izbija iz pora na tijelu, psi se znoje preko jezika, a mačke putem šapa.

Veterinari ne preporučuju ovaj neefikasan način čišćenja od buva i krpelja, iako vlasnici gotovo svakodnevno postavljaju mješavinu u hranu svojim ljubimcima.

Alkohol će ubiti krpelje, ali se ne preporučuje

Ako bi se alkohol polio po krpelju ili tijelu vašeg psa on bi usmrtio parazite, ali postoje mnoge opasnosti koje mogu da naškode vašem ljubimcu, ukoliko se liječi tom metodom.

Krpelj će uginuti od alkohola, ali će njegove nožice i pipci ostati u tijelu ljubimca i mogu mu prenijeti mnoge zarazne bolesti. Takođe, koža vašeg ljubimca ce postati suva i pojaviće se iritacija.

Ulje kedra izaziva oštećenje pluća i jetre

Ulje od kedra može napraviti probleme vašem ljubimcu, a često se koristi u pokušaju odbrane od buva i krpelja.

Ulje može da izazove iritaciju i alergijske reakcije kod psa, zato nije preporučljivo da se nanosi neposredno na kožu ljubimca. Pas ili mačka se često ližu po tijelu kako bi se očistili i uredili, pa bi usljed primanja kerda u tijelo moglo da dođe do oštećenja jetre ili udisanjem do oštećenja pluća.

Nikako kerozin

Ljudi su od davnina savjetovani da probleme buva i krpelja rješavaju kerozinom. Čak je i članak iz 1906. godine savjetovao ljude da kerozinom svakodnevno štite svoje ljubimce.

Kerozin je opasan i ne bi ga trebalo koristiti. U kerozinu se nalazi ugljovodonik koji izaziva kod ljubimaca povraćanje, balavljenje, iritaciju očiju i kože. Moguć je i pad u komu od kerozina u zavisnosti kolika je količina kerozina nanijeta životinji.

Vlasnici ljubimaca bi trebalo odgovorno da se ponašaju prema svojim životinjama kako ne bi došlo do povređivanja u najboljoj namjeri, piše Petface. Životinje ne mogu da nam kažu šta ih muči, pa se može desiti da ih podvrgnemo mukama, a da toga nismo ni svjesni. Vodite se onom starom - ono što vi ne biste probali - nemojte davati ni njima.

