Šta treba da znate prije vođenja ljubimaca u inostranstvo

BEOGRAD - Načelnica Odeljenja za inspekcijske poslove Uprave za veterinu Ljiljana Ivanjac, rekla je da je, pre putovanja u inostranstvo sa ljubimcima, neophodno da se vlasnici raspitaju o uslovima ulaska životinje u tu zemlji, jer nisu pravila ista za članice EU, zemlje regiona ili neke egzotične destinacija.

"Ono što važi za Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu i zemlje koje nisu članice EU, a nalaze se u okruženju, jeste da kućni ljubimci sa vlasnikom mogu preći granični prelaz, uz tzv. pasoš za životinje. U tom pasošu postoje podaci koji moraju biti čitko napisani, da se jasno vidi ko je vlasnik životinje i da jasno bude unešena vakcinacija protiv besnila i čip životinje. Sve životinje moraju biti čipovane. Ono što je bitno je da 24 sata pre puta životinja mora biti pregledana od strane veterinara, koji će izdati potvrdu da je zdrava i da može da putuje", objasnila je Ivanjac za Tanjug.

Što se tiče zemalja EU, kako navodi, proces dobijanja dokumentacije je složeniji.

"Titar antitela koji se pominje, predstavlja ustvari jedan redosled radnji. To znači da kada vaš ljubimac bude vakcinisan prvom vakcinom protiv besnila, zakonski je to posle navršena tri meseca starosti, potrebno je da prođe 30 dana da odete kod vašeg veterinara da se uzorkuje krv vašeg ljubimca i pošalje Pasterovom zavodu, kako bi se odredio titar antitela, odnosno nivo antitela u organizmu", rekla je ona

Poslije toga, kako navodi Ivanjac, od momenta uzimanja krvi potrebno je da prođe tri mjeseca da biste uopšte mogli da izađete sa vašim ljubimcem iz zemlje.

Kako ističe, poslije toga, kada dobijete potvrdu tj. titar test, odnosi se veterinarskom inspektoru u nadležnom gradu da bi mogao da ga upiše u pasoš.

Ivanjac je dodala da, ukoliko sada odlučite da putujete, ne možete odmah - ukoliko pas ima tri mjeseca, na primjer, prvi put iz zemlje može da izađe sa sedam mjeseci.

Titar test se izdaje jednom, rekla je Ivanjac, ne svake godine ili za svako putovanje, ukoliko se pas redovno svake godine vakciniše protiv bjesnila, a ukoliko se preskoči vakcinacija postupak se ponavlja ispočetka.

Pored titar testa, za zemlje EU je potrebno da životinja bude pregledana 24 sata pred put.

Ukoliko se odlučite da povedete ljubimca na neku egzotičnu destinaciju, dodala je Ivanjac, provjerite šta je potrebno od dokumentacije i da li imamo potpisane međunarodne sertifikate, jer u suprotnom to može biti veliki problem.

"Ukoliko probate da pređete ilegalno granicu, osim duševnog bola koji možete da stvorite sebi i životinji, većina zemalja ima restriktivne mere koje mogu biti oduzimanje kućnog ljubimca i karantin, a to povlači velike troškove i druge posledice", napomenula je ona.

Ivanjac se osvrnula i na prevozna sredstva i istakla da je važno ukoliko se ljubimac prevozi avionom da se raspitamo o pravilima te kompanije kako se i na koji način prevozi kućni ljubimac, jer ta pravila nisu univerzalna.

"Neke u zavisnosti od veličine dozvoljavaju da životinja bude na sedištu u delu aviona za putnike, ali neke imaju obavezu da životinja bude sedirana i smeštena u odgovarajući kavez iii deo aviona", rekla je ona.

Što se tiče Air Serbije, kako je navela Ivanjac, ona ima svoja pravila da veće rase pasa pa i mačaka, moraju da idu u adekvatne kaveze i da životinja bude prije puta pripremljena.

To podrazumijeva da ne smije da jede jedan period prije puta, najmanje 12 sati, da se ne pije mnogo vode i da se naznače posebnosti osoblju oko tretmana, kao i da se ispoštuje odredba Zakona o dobrobiti životinja.

koliko putujemo autobusom, Ivanjac je rekla da svaka prevoznička firma određuje da li će da prevozi životinje ili ne.

"Određene dozvoljavaju prevoz na krilu u putničkom delu, ali opet se orijentišu na manje životinje. I ovde mora da se ispoštuje Zakon o dobrobiti životinja, kao i da javno svi putnici budu obavešteni o tome", dodala je ona.

Ukoliko se putuje automobilom, naglasila je Ivanjac, zašta se najčešće vlasnici odlučuju, potrebno je da se postepeno životinja navikava na putovanje, prije svega na kraće relacije, da se posmatra, jer postoje one kojima je muka ili brzo dehidriraju, zatim praviti više pauza, da životinja ima dogovarajući prostor i da automobil ne bude pretopao, jer to može dovesti čak i do smrtnog ishoda.