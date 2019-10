Šta vaš pas govori o vama?

Ovo pitanje ne prestaje da intrigira, a psiholozi i stručnjaci za ponašanje pasa neprekidno tragaju za novim odgovorima.

Kada ugledamo motociklistu s tetovažama i u kožnoj jakni kako na povocu šeta rotvajlera, ili damu u elegantnom kostimu koja ide u popodnevnu šetnju sa uredno podšišanom pudlom, jasno nam je da su ovi psi ogledalo svojih vlasnika. Međutim, nisu svi vlasnici i njihovi psi ovako upadljivo "upareni", pa mnoge zanima šta o njima govori njihov pas mješanac, na primjer, ili zašto neki muškarac odluči da za mezimca odabere malog bijelog psa.

Stručnjaci kažu da nije samo rasa psa ono što odaje naše crte karaktera i sklonosti, već sve u vezi sa našim četvoronožnim drugarom – njegova veličina, karakter, vaspitanje, način ishrane, frizura… Kako ste nabavili psa

Ako o psu niste ranije razmišljali, i niste istraživali rase i njihove karakteristike, već ste psa kupili na ulici, iz kutije, ili putem oglasa, jer prosto niste mogli da odolite toj slatkoj njuškici na fotografiji, jasno je da baš i nemate iskustva sa psima, odnosno da ste prvi put vlasnik jednog psa. Iskusni vlasnici znaju da se rasni pas ne kupuje na ulici ili putem oglasa, jer su njegovo porijeklo, i što je još važnije zdravlje – upitni. Iskusni znaju da za rasnog psa valja otići kod odgovornog i poznatog odgajivača, kao i da za njega treba izdvojiti poveću svotu novca.

To znači da su vlasnici rasnih pasa sistematični, odgovorni, da razmisle prije nego što djeluju i da vjerovatno imaju veću platežnu moć. S druge strane, oni koji udome psa sa ulice ili iz prihvatilišta važe za empatične i saosećajne osobe koje se ne plaše rizika i ne strahuju od odluka donijetih srcem.

Prema riječima poznatog američkog psihologa Stenlija Korena, koji je i autor nekoliko veoma popularnih knjiga o psima, u prošlosti su rasni psi bili odraz prestiža i statusa.

"Danas, rekao bih da ljudi koji imaju rasne pse vole da planiraju, i oni razmišljaju nekoliko koraka unaprijed. Prednost rasnog psa je u tome što možete unaprijed znati ne samo kako će pas izgledati kad odraste, već i kakvog će biti temperamenta i kako će se ponašati – objašnjava Koren. – S druge strane, oni ljudi koji udome psa od poznanika koji o njima više ne mogu da brinu, iz ma kog razloga, empatični su i žele da pomognu prvenstveno toj osobi, dobri su prijatelji. Oni koji udome psa iz azila vode se željom da spase jedan život. I jedni i drugi djeluju iz srca, topli su i saosjećajni ljudi. Oni takođe imaju vjere, jer zapravo ne znaju kakvog su psa uzeli za ljubimca, i spremni su da prihvate taj rizik. Oni su nonšalantniji i manje su perfekcionisti od onih koji biraju rasnog psa za mezimca", objašnjava poznati psiholog.

I dlaka naših mezimaca, kao i njihova frizura mogu nam dosta reći o našem karakteru. Prema Korenovim riječima, probirljive i pedantne osobe sa urednim i domovima u kojima je uvijek sve na svom mjestu gotovo nikada neće izabrati dugodlake pse ni one koji se linjaju, jer dlake jednostavno ne dolaze u obzir.

" S druge strane, ako imate dugodlake, čupave pse koji se dosta linjaju, veoma je vjerovatno da ste nonšalantna osoba koja se ne opterećuje detaljima i ne brine vas mnogo šta drugi ljudi misle", napominje američki psiholog.

"Pedantne osobe za mezimca će birati pudlu ili bišona, a za pudlu kojoj je potrebno redovno sređivanje kod grumera, i koje su najčešće najurednije podšišani psi s najboljom frizurom, odlučuju se baš one osobe koje i o svom izgledu dosta brinu i posvećuju mu pažnju", dodaje.

Da se vratimo na one pedantne iz prethodnog pasusa. Oni zasigurno neće željeti da im na bijelom namještaju leži veliki pas, a tek onaj s naborima na koži, koji uz to i balavi. To nikako. Oni će radije imati manje pse. Veliki psi takođe iziskuju i dosta aktivnosti tokom dana, tako da se za njih prije odlučuju ljudi koji su i sami aktivni i vole sport.

"Ne bi trebalo zanemariti ni aspekt fizičkog izgleda vlasnika, niti njegov karakter, pa tako krupni i snažni muškarci, ili oni koji za sebe misle da su jakog i čvrstog karaktera, prije biraju velike pse, dok će nježne dame najčešće uza sebe imati malene pse. Mada, ni to nije pravilo jer Džek Nikolson, na primjer, ima čopor pasa rase ši-cu", objašnjava Koren.

Karakter psa umnogome odaje i vaš karakter, napominje ovaj psiholog. Prijateljski nastrojeni i razigrani psi najčešće reflektuju istog takvog vlasnika – društvenog i opuštenog, dok uzdržani i nedruželjubivi psi najčešće žive uz manje druželjubive vlasnike, prenosi Petmagazine.

"Stidljive i nesigurne osobe biraju pse sa istim tim karakteristikama, jer će im oni biti centar svijeta i imati njihovu nepodijeljenu pažnju, što im veoma godi i čini ih posebnim", objašnjava Koren.

"Sumnjičave osobe imaće podjednako sumnjičave pse, i tu će osobinu podsticati kod njih, da uvijek budu nepovjerljivi prema drugima. Oni će najvjerovatnije birati pse čuvare za ljubimce. Međutim, i među njima postoje razlike. Postoje, zapravo, dvije krajnosti", osobe koje biraju pse čuvare koji bi trebalo da reflektuju njihov karakter, čvrste, snažne i "opasne" kao što su i oni sami; i s druge strane imamo one osobe koje su zabrinute za svoj svet i okruženje te im pas pruža neophodnu zaštitu i osećaj sigurnosti, da neko brine o njima.

Vjerovali ili ne, ali i navike našeg psa jasno ukazuju na to kakvi smo.

"Pas kojem je dozvoljeno da trčkara po stanu i kojem su sva vrata i sve prostorije u domu otvorene, mezimac je čovjeka koji svog psa smatra ravnopravnim članom porodice. Oni koji pse drže u boksu ili na lancu njih ne vide kao živa bića, već prije kao imovinu, nešto što posjeduju. Ako vaš mezimac spava u krevetu napravljenom po njegovim potrebama, na mekanim jastucima, ili u skupim krevetićima za pse – vjerovatno nemate djecu i volite da ugađate svom mezimcu. A ako vaš pas spava pokraj vas u krevetu, vi ste širokog srca i emotivni", kaže Koren.

I na kraju, i način ishrane psa odaje vaš karakter.

"Ako psu kuvate hranu, onda ste vjerovatno osoba koja je veoma posvećena zdravoj ishrani i zasigurno se tako i sami hranite. Vjerovatno ste pomalo i skeptik, jer baš i ne vjerujete da kompanije koje proizvode hranu za pse koriste 100% prirodne sastojke i one najbolje za zdravlje vašeg mezimca. Vjerovatno ste dosad pročitali barem jednu knjigu o ishrani pasa, edukovani ste i dobro informisani. To ne znači, s druge strane, da su osobe koje kupuju hranu za pse neobrazovane i zatucane. Naprotiv. One jednostavno vole komfor i jednostavnost, i imaju povjerenja da je hrana koju kupuju dobra i zdrava za njihove pse".

Pogledajte sada u svog psa i recite nam – kakav ste vi čovjek?

Nevaljali pas koji ne sluša jasno ukazuje na to da njegov vlasnik ne provodi s njim dovoljno vremena, da nije posvećen i da ga, na kraju krajeva, nije mnogo briga ni za druge ljude kojima njegov pas može da smeta. Veoma poslušan pas, s druge strane, ukazuje na vlasnika koji uživa u vremenu provedenom sa svojim psom, ili pak može biti mezimac osobe koja voli kontrolu i koja je stroga.

Agresivni mezimci, naročito oni čiji vlasnici insistiraju na agresiji i podstiču je kao poželjan način ponašanja, siguran su znak da i vlasnici imaju problem s neprijateljstvom prema drugima, naglašava američki stručnjak.

(b92, Petmagazine.rs)