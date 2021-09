Stručnjaci: Psi zaista mogu unaprijed da nanjuše epileptični napad

Psi su sposobni da predvide epileptični napad, pokazuje istraživanje Univerziteta u Belfastu. Autori istraživanja objašnjavaju da su napadi povezani sa specifičnim mirisima koji su psima prepoznatljivi.

Brojne su anegdote o tome da psi pokazuju promjene u ponašanju prije napada, ali nijednom naučnom studijom dosad te tvrdnje nisu provjerene, napisali su autori istraživanja u časopisu MDPi Animals.

Tim naučnika, na čelu s biologom Nilom Pauelom je devetnaest pasa bez ikakvih iskustava s epilepsijom izložio mirisima karakterističnima za tri faze napada. Riječ je o mirisima koji nastaju u znoju pacijenata uoči epi-napada.

Svih 19 pasa, a bili su različite dobi, pasmina i pola, pokazali su promjene u ponašanju kad su nanjušili mirise povezane s napadima.

"Neki su čak trčali napred nazad do drugih članova porodice kako bi ih upozorili da osobi prijeti napad i to bez ikakvog prethodnog treninga", rekao je Pauel i dodao da sama obuka nije teška i da se može sprovesti u razdoblju od šest do osam nedjelja.

U zavisnosti od pasmine, psi imaju od 10.000 do 100.000 puta moćniji njuh od čoveka, prenosi Telegraf.

Saznanja naučnog tima mogla bi da posluže razvoju potencijalno spasonosnog sistema ranog upozorenja za 65 miliona ljudi u svijetu koji žive s epilepsijom, od kojih 30 odsto napade ne uspijeva da kontroliše lijekovima.

"Ljudi koji imaju teške napada i žive u strahu od jednostavnog odlaska do kupatila ili od odlaska u šetnju bez pratnje, trebalo bi da steknu pravo na obučenog psa koji im može najaviti napad i spasiti ih od povreda ili čak iznenadne smrti", rekao je Pauel.

Istraživanja njegovog tima se nastavljaju, a mogla bi da rezultiraju razvojem elektronskog uređaja koji bi bio osjetljiv na porast specifičnih biomarkera koji prethode napadajima..