Stručnjak objašnjava da li mačka smije da ostane sama

Vlasnici mačaka znaju da su mace nezavisne i samostalne: većina drijema tokom dana i jedu kad požele. Ne treba ih puštati da obave nuždu, niti voditi u šetnju, jer imaju posudu sa posipom. Ali, ako imate mačku, a želite da otputujete negdje, makar samo za vikend, šta ćete raditi sa mačkom?

Iako tehnički možete da ostavite mačku samu u domu, to se ne preporučuje iz nekoliko razloga, kao što su bolest ili nepredvidivi problemi ili povrede. Pojedini vlasnici ostavljaju mačke same u domu na dva, pa čak i tri dana, jer su to već iskusili i znaju kakav je karakter ljubimice i njena svakodnevna rutina.

Zašto ne treba ostaviti mačku samu za vikend

Pošto su mačke nezavisne, djeluje da neće biti problema ako ostanu same za vikend, a na kraju krajeva, u pitanju su samo dva ili tri dana. Međutim, za to vrijeme može se dogoditi mnogo toga, kao što je neočekivana bolest ili povreda: mačka može pasti sa penjalice ili visoke platforme i u tom slučaju nikog ne bi bilo u blizini da je odvede kod veterinara na pregled. Neočekivana teža povreda može da preraste u teško medicinsko stanje koje treba odmah da se sanira.

Mačka može iznenada da se razboli: ako niste kod kuće, bolest može da se pogorša i završi sa najgorim ishodom. Pojedini vlasnici kupuju automatske hranilice i pojilice za mačke kako bi njihovi ljubimci imali hranu i vodu dok su sami. Međutim, i ovi uređaji mogu da se pokvare, pa bi mačka mogla da ostane bez vode i hrane.

Iako su mačke poznate po nezavisnosti, one imaju više prednosti od interakcije sa ljudima koja ima vitalan značaj za njihovo mentalno zdravlje. Ukoliko mačka ostaje svakodnevno sama, može da razvije anksioznost ili stres. Nedavna istraživanja podržavaju ono što mnogi vlasnici već znaju: prisustvo vlasnika veoma je važno mačkama. Studija je pokazala da su mačke veoma željne pažnje svojih vlasnika nakon dužeg perioda razdvojenosti.

Šta je sa posudom u kojoj mačka obavlja nuždu

Mačke mogu da budu veoma izbirljive kad je riječ o čistoći njihove posude sa posipom. Ako otputujete na par dana, mačka možda neće biti zadovoljna što ima prljav posip, pa može da obavlja nuždu na nepredviđenim mjestima. Zato razmislite da postavite dodatne posude sa posipom.

Druge opcije za mačke koje ostaju same za vikend

Mačku možete ostaviti i u pansionu: ipak, ne zaboravite da je ona teritorijalno biće i može da bude pod stresom u objektu sa više mačaka. Iako boravak mačke u pansionu ima nedostatke, to je ipak pogodnije od toga da mačka ostane sasvim sama u domu. Osoblje u pansionu će mački pružiti svu potrebnu pažnju i možete biti sigurni da će o njoj dobro brinuti, i u slučaju povrede ili bolesti će kontaktirati veterinara. Možete ostaviti broj telefona člana porodice ili prijatelja da provjerava kako je mačka, da biste bili sigurni da je u redu.

Ukoliko ne želite da mačku izmiještate iz doma koji je njena sigurna zona, pronađite osobu koja umije s mačkama ili zamolite nekog da je obilazi barem jedanput dnevno, prenosi Telegraf.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.