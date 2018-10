Štuka - najveći grabežljivac rijeka i jezera

Štuku zovu i riječnim vukom. Nesumnjivo ide u red najvećeg slatkovodnog grabežljivca nizinskih voda.

Som može narasti duži i teži, ali za štuku se jedino pouzdano zna da je napala i nogu čovjeka, njušku krave… Glava joj je spljoštena poput pačjeg kljuna, a u ustima ima cijeli arsenal oštrih zubi okrenutih unazad tako da kad zgrabi plijen više ga ne ispušta.

Na njenom je jelovniku sve što se miče. Od riba, žaba, pijavica pa do miševa, čak i manjih ptica. U njenom trbuhu pronalazili su i zmije. Hanibal je pa će napasti i štuku svoje veličine.

U svijetu živi više vrsta štuka (muski, aligator štuka, tigar štuka). U evropskim vodama samo jedna vrsta - ova naša. Nastanjuje rijeke nizinskog, mirnog toka, ali i mrenski dio, pa čak zna ući i u slamonidno područje. Ima je i u akumulacijama, raznim bajerima, ribnjacima, starim rukavcima rijeka.

Najveće štuke lovljene su u vodama, poput Drave, Dunava, Save, Kupe, Korane… Među akumulacijama u top vode spada Vransko jezero.

U svijetu na čelu liste je štuka ulovljena u Češkoj teška 27,20 kg, duga 137 cm. To su i maksimalne težine do kojih štuka naraste. Iako se u literaturi spominje da štuka može narasti i preko 30 kg, odnosno i do 50 kg težine, pouzdanih podataka o takvim ulovima nema.

U prosjeku lovna veličina štuka, koje ribiči love, kreće se od 1 do 3 kg, a primjerci teži od 5 kg već se mogu smatrati velikima. Oni preko 8 kg, odnosno 10 kg su kapitalci. Štuke se mogu loviti gotovo svim poznatim ribolovnim tehnikama. No, najčešće se love umjetnim mamcima (varalicama) s obale ili iz čamca spin tehnikom (blinkanjem).

Idu i na prirodne mamce (žive ili mrtve kedere – ribice te komadiće riba) dubinskim tehnikama, s ili bez plovka. Ekstremnija varijanta ribolova štuke je ona umjetnom muhom, odnosno strimerima mušičarskom tehnikom.

Pribor za ribolov štuke je jači. Za blinkanje je potreban spin štap dužine 2,10 do 3,00 m težine bacanja 30-80 grama, rola bržeg prijenosa s kalemom namotanim najlonom promjera 0,25 do 0,35 mm ili upredenicom promjera do 0,18 mm.

Za ribolov na žive mamce, odnosno za štukarice koriste se štapovi dužine 3 do 4 metra, akcije B ili C, težine bacanja 50 do 100 grama. Na rolu ide jači i deblji najlon prečnika 0,35 do 0,50 mm (pa ponekad i deblji). Za mamčenje kedera koriste se veće udice (zavisno o veličini kedera i očekivane lovine), jednokuke, dvokuke ili trokuke veličine 3/0 do 5.

Mnogi ribolovci koriste u ribolovu na štuke i čelične ili kevlarske odnosno karbonske predveze. U posljednje vrijeme sve češće i one od upredenice čija je svrha onemogućiti štuki da pregrize uzicu.

U svijetu je štuka među ribolovcima veoma cijenjena pa postoje i specijalistički klubovi koji okupljaju ribolovce koji love samo štuku i putuju svijetom u potrazi za kapitalnim primjercima. I kod nas sve više ribolovaca uživa u ribolovu štuke. Love je, fotografišu i odmah puštaju natrag u vodu. Štuka je i dalje cijenjena kao delicija. Po nekima štukino bijelo meso jedno je od najboljih kada je riba u pitanju, a po drugima bez štuke nema dobrog fiša.

