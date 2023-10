Teško povrijeđeno ždrijebe treba pomoć humanih ljudi (UZNEMIRUJUĆE FOTOGRAFIJE)

ZENICA - Da i dalje postoje dobri ljudi koji paze na nedužne i napuštene životinje potvrđuje nam primjer Amera Beganovića, koji je posljednjih pet godina posvetio zaštiti i pružanju doma napuštenim i mučenim životinjama širom Bosne i Hercegovine.

Više od 500 napuštenih i ranjenih životinja, čak 48 različitih vrsta, među kojima su psi, mačke, labudovi, konji, magarci, lame, kornjače, pilići, ali i srne, pronašli su dom u Konjičkom klubu i mini-zoološkom vrtu "Smet" u Zenici.

Beganović je istakao u razgovoru za "Nezavisne novine" da mu što više gleda patnju životinja - ljudi postaju sve odbojniji, a nedavno se uvjerio u okrutnost neodgovornih vlasnika, od kojih je otkupio ždrijebe sa povrijeđenom nogom.

"Upravo smo prije neki dan spasili ždrijebe staro možda dva do tri mjeseca, koje smo nazvali Hope, što na engleskom jeziku znači nada. Za mene su čuli ljudi širom BiH pa mi šalju dojave o ranjenim i mučenim životinjama i ja, naravno, odmah reagiram. Kada sam vidio u kakvom je stanju ždrijebe, iskreno uhvatila me prava huja, a i sada sam ljut. Dovezli su mi povrijeđeno ždrijebe, navodno iz Mrkonjić Grada, gdje je kupljeno da bi se djeca 'malo igrala'. To je standardna priča naših deka i baka koji žele djeci da kupe živu igračku, koju nakon nekog vremena odbace", objašnjava Beganović.

Povrede koje su nastale na maloj Hope, kako priča Beganović, nastale su od lanca koji je nogu zgulio do kosti.

"Vidjeli ste slike na našoj Facebook stranici, to je strašno. Dotični su još od mene tražili 200 evra, što sam ja i dao, jer to se ždrijebe moralo skloniti od njih, i nije bilo bitno koliko će to koštati. Hope je sada kod mene, čekamo da stigne veterinar iz Travnika jer u Zenici baš i nemamo nekog stručnog veterinara za konje. Njeno stanje je isto, ona dobija antibiotike, rana se previja dva puta dnevno, ali mislim da se u BiH za nju ne može mnogo učiniti. Radimo na tome da spasimo nogu od amputacije, ali ona, nažalost, više nikada neće moći potrčati. Međutim, najbitnije je da ostane živa i da hoda polako, koliko može", kazao je Beganović.

Napominje da su registrovani kao Konjički klub i mini-zoološki vrt, ali su faktički utočište za sve povrijeđene životinje koje su nekada bile kućni ljubimci, ali i divlje životinje.

"Imam dvojicu ljudi koji dođu da mi pomognu oko čišćenja, a sav ostali rad je na meni. Sve je počelo sa jednim psom koga sam uzeo da čuva vikendicu, pa mi je bilo žao da bude sam. Stigli su zatim mačići, pilići, kunići i sada na farmi imamo 48 različitih vrsta. Finansiramo se od dobrovoljnih priloga, privatnih donacija, a od države, grada, kantona i entiteta nemamo ništa. Ako nešto i dobijemo na neki javni poziv, to je jako sitno, tako da ovo utočište živi od donacija", objašnjava Beganović i dodaje da bi bilo dobro da ljudi koji su u mogućnosti uplate sredstva za liječenje malene Hope.

"Liječenje ovog ždrijebeta će trajati jako dugo, ali bitno je samo da ono ostane živo. Imamo ovdje i kobilu, koja je prije dvije godine spasena iz klaonice, a bila je ždrebna. Toliko sam se nesreća nagledao - od labudova kojima su lomili krila, do srndaća koji je ostao bez zadnje nogice - da ljude sve manje volim. Strašno je šta ljudi rade životinjama", zaključio je Beganović.

Liječenje male Hope možete pomoći preko sljedećih žiro računa, sa naznakom "ZA HOPE":

Amer Beganović

Addiko banka DD Sarajevo

Račun u KM 3060292730265309

Račun u evr BA393060292700404829

Swift/ bic code HAABBA22

Paypal; [email protected]

OBAVEZNA NAZNAKA: "ZA HOPE".

KONTAKT ZA HOPE, Amer B.: +38762472750

