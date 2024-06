Tigar ajkula pojela pa ispljunula bodljikavog mravojeda

Tigar ajkula priredila je iznenađenje kakvo se doživi jednom u životu istraživačima u sjevernoj Australiji pošto je povratila potpuno netaknutog bodljikavog mravojeda koji živi na kopnu.

Tim sa Univerziteta Džejms Kuk (JCU) obilježavao je ajkule u blizini ostrva Orfeus u Kvinslendu, kada su u maju 2022. godine zabilježili ovaj trenutak.

Oni veruju da je to prvi put da je tigar ajkula snimljena kako jede neku od ovih bodljikavih životinja, koje mogu da budu dugačke do 50 centimetara.

"Kada ga je ispljunula, pogledao sam i rekao 'Šta je ovo, do đavola?'", rekao je Nikolas Lubic, proučavalac ajkula.

"Uspio sam da napravim samo jednu fotografiju, ali možete vidjeti obrise bodljikavog mravojeda u vodi."

