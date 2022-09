Tigar pobjegao iz ukrajinskog zoo vrta i prešao granicu

Tigar "teroriše" tri mjesta u Slovačkoj nakon što je pobjegao iz privatnog zoološkog vrta u Ukrajini.

Policija i lokalne vlasti u istočnoj Slovačkoj pozvale su stanovnike na oprez nakon što je tigar pobjegao preko granice.

Selo Ulič poručilo je stanovnicima u nedjelju da ograniče kretanje na otvorenom.

Policija koja je saopštila da su ih ukrajinske vlasti obavestile o odbeglom tigru, upozorila je ljude da ne rizikuju.

Slovačke vlasti pozvale su ljude da ih odmah obaveste ako vide tigra.

Tiger rampages across three towns after escaping Ukraine zoo and fleeing across border #UkraineRussianWar #UkraineUnderAttack https://t.co/WETxa5JAPd