Tumačite li tačno emocije svog psa

Odnos između čovjeka i psa je dvosmjeran. Zasnovan je na međusobnom razumijevanju, ali koja izreka je bliža istini "Kakav vlasnik takav pas" ili "Kakav pas takav vlasnik"?

Psi poput ljudi mogu osjetiti sreću, tugu, strah, stidljivost, ljubomoru. Ljudi koji se bave psima, poput specijalnih dresera, takozvanih šaptača, rješavaju misteriju i kažu da su takve emocije iste kod svih rasa i mješanaca.

"Komunikacija sa psima je uvek ista, kao kod ljudi. Da objasnim najlakše – mi volimo svi na isti način, emocija je kod svih uvek ista. Da li smo iz Afrike, Amerike ili Srbije, samo prilazak devojci, na primer, ili kako ispoljavamo tu ljubav to zavisi od kulture ili tradicije, ali ljubav, osećaj, emocija je uvek ista. Tako je i kod pasa", objašnjava Dejan Miletić, šaptač psima, prenosi RTS.

Za vrijeme svog života pas svog vlasnika osluškuje, razumije i njegova ponašanja često su reakcija na vlasnika. Da li se čovjek trudi da dovoljno razumije svog prijatelja?

"Ako vi poštujete tog psa, ispunjavate njegove potrebe, on će da vas poštuje, da vas voli, da vas sluša. Veoma je jednostavno, a ljudi često greše – pas mora da se šeta, mora da ima svoje aktivnosti. Ako je hiperaktivan, mora da se dovoljno izmori i fizički i psihički", navodi Dejan Miletić.

Postoje rješenje i za agresivne pse, a u korenu takvog njihovog ponašanja je strah.

"I to je jednostavno. Zavisi odakle je strah, ja ne mogu da uklonim taj strah, ono što radim je da mu vraćam sigurnost, samopouzdanje, opuštenost. Kada dođe pas kod mene i, na primer, plaši se petardi, znači da se u nekom trenutku taj pas istraumirao od tog zvuka. Ja ću da šetam tog psa i da puštam da pored mene bacaju petarde, onda potpuno smiren i opušten sedim pored njega. Tada on vidi da to ništa nije strašno", istakao je Miletić.

Naša emocionalna stanja se lako odražavaju na ponašanja naših mezimaca.

"Znači 'Kakav vlasnik takav pas' i 'Kakav pas takav vlasnik'. Treba biti uvek samouveren", kaže Miletić i dodaje da kada je pas nervozan, treba ga umiriti dodirom – pomaziti ga, masirati.

Ljubav, sigurnost i razumijevanje su ključ svakog zdravog odnosa. Emocije su važne i njihovo zapostavljanje može samo da razvije traume.

Nemojte da zaboravite da osluškujete vašeg psa, on će vam biti vjeran, štitiće vas i uzvratiti vam daleko veću ljubav.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.