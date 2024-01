Tuna prodata na aukciji za 789.000 dolara (VIDEO)

JAPAN - Tuna plavoperka dostigla je cijenu od 114,24 miliona jena (789.000 dolara) na novogodišnjoj aukciji, na ribljoj pijaci u Tokiju, što je četvrta najskuplje prodata tuna otkako je počela prodaja 1999. godine.

Ribu tešku 238 kilograma, uhvaćenu kod obale grada Oma u prefekturi Aomori, na sjeveroistoku Japana, zajednički su kupile kompanije Jamajuki i firma koja upravlja restoranom Suši Ginza Onodera, prenio je Kjodo.

Prošle godine, tuna je prodata za 36,04 miliona jena, a najveća ikada cijena za jednu tunu bila je 2019. godine, kada je riba teška 278 kilograma dostigla cijenu od 333,6 miliona jena na novogodišnjoj aukciji.

"Imao sam osjećaj da ekonomija postaje sve jača, tako da sam mislio da će nadmetanje dostići 100 miliona jena. Presuđujući faktor je da je tuna bila svježa i imala je živopisne boje. Zahvalni smo hrabrom ribolovcu koji ju je uhvatio", rekao je Jukitaka Jamaguči, predsjednik Jamajukija.

Meso od tune koju je kupilo Jamajuki i Suši Ginza Onodera biće prodata u prodavnicama hrane u Tokiju.

Tokyo’s Top Tuna for the New Year Sells for Nearly $800,000#Tuna #Japan #TunaFish #Tokyo #Auction pic.twitter.com/xGVPc4iZHy